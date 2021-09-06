ستيك وسلمون.. سندوتشات سهلة التحضير لطفلك قبل الذهاب إلى المدرسة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

وجبات غذائية بسيطة ومتكاملة، تحرص الأمهات على تقديمها لأبنائهن قبل الذهاب إلى المدرسة، على مدار العام الدراسي، الذي يفصلنا عن بدء أول أيامه نحو ما يقرب من شهر، إذ تبحث الكثير من السيدات على تقديم سندوتشات سهلة التحضير، تحوي مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، التي يأتي على رأسها البروتين.

ويقدم لكِ «هن» خلال هذا التقرير، مجموعة من السندوتشات غير معتاد تقديمها، رغم أنها سهلة التحضير لطفلك داخل المنزل، قبل ذهابه إلى المدرسة، وذلك على طريقة الشيف غادة التلي، في برنامجها «زعفران ونوتيلا»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

سندويتش الستيك والجبن

مقادير سندويتش الستيك والجبن

250 جم ستيك.

1 كوب مشروم.

1 بصل شرائح.

1 فلفل أخضر شرائح.

1 ملعقه كبيرة زبدة.

1 ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل.

بابريكا.

1 ملعقة كبيرة زبدة للخبز.

قطعتان من الجبن الشيدر.

قطعتان من الجبن الامنتال.

1 ملعقة صغيرة دقيق.

½ كوب حليب.

ملعقة صغيرة زبدة إضافية.

خبز فينو.

طريقة تحضير سندويتش الستيك والجبن

- يسخن الزيت على النار، ثم يوضع البصل ويقلب.

- يوضع الفلفل الأخضر، ثم يقلب حتى يذبل، وبعدها يوضع المشروم، والفلفل والملح.

- بعدها ارفعي الفلفل والمشروم من النار.

- في نفس الطاسة، تسخن الزبدة، وبعدها يضاف اللحم، ويتم التقليب حتي يتغير لونه تماما.

- يوضع الفلفل والملح ويقلبوا جيدا، حتى تمام الطهي.

- تضاف الحشو داخل السندوتش، ويوزع الصوص على الوجه.

للصوص:

- تسخن الزبدة على النار في كاسرول، ثم يضاف الدقيق ونقلب.

- يضاف الحليب ونقلب ثم تضاف الجبن مع التقليب من حين لآخر حتى تذوب الجبنة.

سندويتش السلمون والأفوكادو

مقادير سندويتش السلمون والأفوكادو

خبز توست بني.

سلمون مدخن شرائح.

1 أفوكادو مهروس.

1 ملعقة كبيرة ليمون.

ملح وفلفل.

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة كيبر.

1 ليمون كاملة.

1 بيض مسلوق.

طريقة تحضير سندويتش السلمون والأفوكادو

- يدهن التوست بالجبنة الكريمي.

- يخلط الأفوكادو بالفلفل والملح والليمون، ثم يوضع على السندوتش.

- تضاف شريحة من السلمون.

- يضاف البيض المسلوق.

- يزين بشرائح الليمون.

سندوتش الحلوم مع بستو الكاشو

مقادير سندوتش الحلوم مع بستو الكاشو

خبز بانيني.

200 جم جبن حلوم.

1 كوب ريحان طازج.

¼ كوب كاشو.

2 فص ثوم.

¼ كوب زيت زيتون تقريبا.

¼ كوب جبن بارميزان.

ملح وفلفل.

1 فلفل أحمر مشوي.

¼ كوب طماطم مجففة.

طريقة تحضير سندوتش الحلوم مع بستو الكاشو

- يسخن زيت الزيتون على النار، ثم تشوى شرائح الجبنة الحلوم من الجانبين.

- يفرم الكاجو في الكبة مع الريحان، زيت الزيتون، الملح والفلفل، الجبنة البارميزان.

- يدهن البيستو في الساندوتش.

- تضاف الجبنة، الفلفل المشوي، والطماطم المجففة.