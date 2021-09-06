الامارات | تقاضي طبيبا مصريا شهيرا.. إيمان الحصري إلى ألمانيا لانقاذ نفسها من خطأ طبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تقاضي طبيبا مصريا شهيرا.. إيمان الحصري إلى ألمانيا لانقاذ نفسها من خطأ طبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - غادرت إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء dmc، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية جديدة بعد 5 أشهر من المعاناة الصحية بسبب خطأ طبي تعرضت له أثناء إجراء عملية جراحية في أحد مستفيات القاهرة أبريل الماضي ما تسبب في خضوعها لسلسلة من العمليات الجراحية الفاشلة التي أسفرت عن تدهور شديد بحالتها الصحية.

وتقدمت الحصري ببلاغ إلى النائب العام ضد الطبيب «م.غ»، الذي تسبب في الخطأ الطبي، الذي أسفر عن دخولها في دوامة من العمليات الجراحية الفاشلة لتفادي هذا الخطأ، لتضطر للسفر لخارج مصر لإجراء عملية دقيقة في محاولة لتفادي الأخطاء الطبية السابقة. بحسب صحيفة " الوطن".

وأخلت النيابة العامة سبيل الطبيب «م.غ» بكفالة مالية على ذمة عدد من القضايا، حيث أقامت وزارة الصحة أول قضية ضد الطبيب فيما تقدم ضحاياه بدعاوى قضائية أخرى لإجرائه عمليات خاطئة كادت أن تودي بحياتهم، كما قررت وزارة الصحة غلق عيادتين للطبيب ذاته في الشيخ زايد، ومصر الجديدة لاتهامه بإجراء عمليات خاطئة لعدد من المشاهير، حيث تبين إنه يزاول المهنة في عيادة جلدية، وهو ما يعد مخالفًا لشروط الترخيص.

وتقدمت وزارة الصحة ببلاغ ضد سيدة تدعى «منى. أ» زوجة لاعب كرة قدم سابق تتهمها بالسمسرة الطبية وتسهيل إقناع مشاهير بإجراء عمليات تجميل ألقي القبض عليه قبل عدة أيام.

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