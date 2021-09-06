الامارات | وفاة جراح وفنان مصري شهير

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة جراح وفنان مصري شهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحل عن عالمنا منذ ساعات الفنان والطبيب الجراح الشهير الدكتور سمير المُلا، ونعى الفنان الراحل عدد من نجوم وصناع الفن عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب إبراهيم عمران متخصص شؤون الفنانين عبر حسابه على الفيسبوك؛«البقاء لله توفي الفنان الدكتور سمير المُلا». بحسب صحيفة " الوطن".

يذكر أن الفنان الراحل سمير الملا «هو طبيب شهير، عشق الفن، وشارك فيما يقرب من 50 عملا فنيا، بين الأفلام السنيمائية والمسلسلات التلفزيونية، وكان يقوم بدور الطبيب فى معظم أدواره ومن المسلسلات التى اشترك بها»مبروك جالك ولد«و»دموع فى عيون وقحه«، و»رأفت80«و»رأفت الهجان«و»الفرار من الحب".

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