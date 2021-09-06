تحري وثقة وردع.. 9 نصائح للتعامل مع أزمات الأبناء داخل المدرسة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

نحو ما يقرب من شهر يفصلنا عن استقبال العام الدراسي الجديد 2021، الذي تحرص الأمهات قبيل قدومه، على تأهيل أبنائهن نفسيًا ومعنويًا، للبدء بشكل صحيح على المستويين العلمي والاجتماعي، خاصة عند التعامل مع الأصدقاء والمُعلمين داخل المدرسة.

وعادة ما يتعرض كثير من الأبناء إلى أزمات مختلفة خلال الفصل الدراسي، سواء مع أصدقائهم أو مُعلميهم وغيرهم، ما قد يشكل عواقب أمام الأمهات عند مواجهة تلك الأزمات، التي تتطلب التدخل لحلها بصورة سليمة.

نصائح لاحتواء أزمات الأبناء في المدرسة

مجموعة من النصائح والإرشادات المهمة للأمهات، خلال تعاملهن مع الأزمات المختلفة لأبنائهن داخل المدرسة، قدمتها الأخصائية النفسية، دينا جلال، خلال لقائها في إحدى حلقات برنامج «جروب الماميز»، على منصة الفيديوهات «يوتيوب»، تمثلت في التالي:

1- ضرورة التواصل مع كل الأطراف المعنية بالأزمة أو المشكلة، داخل أو خارج المدرسة، ولا يجب أن يكون الطفل على علم بهذا التواصل.

2- التواصل مع بعض الأشخاص المسؤولين داخل المدرسة، لسهولة متابعة حالة الابن أثناء الفصل الدراسي.

3- البحث عن سبب نشوب الأزمة، والبدء على التعامل معها.

4- الإنصات الجيد للابن عند سماع مشكلته.

5- إعطاء الطفل الشعور بالثقة من خلال الإنصات إليه.

6- العمل على الإرشاد النفسي للابن داخل المنزل.

نصائح لردع الأطفال عن العنف في اللعب

قد يلجأن بعض الأطفال إلى اتباع أساليب العنف سواء بقصد أو دون، خلال ساعات اللعب واللهو مع الآخرين، لذلك قدم الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، عبر برنامج «جروب الماميز»، مجموعة من النصائح الهامة للأمهات، اللائي يرغبن في ردع أطفالهن عن استخدام أساليب العنف عند اللهو مع أشقائهم وغيرهم.

وتتمثل تلك النصائح في:

1- حرمان الطفل من الألعاب التي يفضل اللهو بها، لمدة لا تزيد عن 6 ساعات.

2- خصم نصف قيمة مصروفه اليومي لعدة أيام.

3- في حال إذا كان يستعد الطفل للخروج إلى مكان ما، يتم التأجيل لفترة مؤقتة حين يتم تهذيبه.