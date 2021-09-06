عائلة «هند» تعود بدونها من رحلة مصيفية بمطروح.. الصخرة هشمت رأسها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تتوقع الأسرة التي تحركت فجرًا من منطقة عين شمس بالقاهرة منذ أيام، للسفر إلى مدينة مرسى مطروح، لقضاء الصيف فى هذه المدينة الخلابة، أن تتحول الرحلة المصيفية المرحة، إلى فاجعة بسبب وفاة أحد أفرادها وهي سيدة ثلاثينية تدعى «هند» بعد ساعات قليلة من وصولهم المدينة الساحلية.

يروي «علي أبو كنزي»، ابن عم الضحية تفاصيل الواقعة التي بدأت بسفر الأسرة من القاهرة إلى مرسى مطروح بغرض التنزه، وكان معها جميع أفراد عائلتها سواء شقيقاتها أو أولاد عمها، مؤكدًا أن الضحية كانت سعيدة طوال الرحلة وبمجرد وصولها جمعت أطفال العائلة وكانت تلتقط الصور معهم وفي تلك اللحظة سقطت عليها صخرة هشمت رأسها.

التقاط الصور تحول إلى فاجعة جمعت أطفال العائلة تحت المبنى المتهالك

يضيف ابن عم هند: «جمعت بناتها الثلاثة وجميع أطفال العائلة وأخذت تلتقط الصور معهم وذلك قبل نزولهم البحر، فبمجرد وصول العائلة للمكان قررت ذلك وجلست تنتظر باقي أفراد العائلة أسفل العمارة المتهالكة التي قصدت الأسرة النزول فيها، وفجأة سقطت قطعة خرسانية ضخمة من أحد طوابق المبنى على راسها ولقت مصرعها في الحال، كما أصيبت ابنتها بجرح كبير وما زالت تتلقى العلاج».

وأشار إلى أن المبنى الذي كان سببًا في وفاة نجلة عمه كان متهالكًا لدرجة أن قطعة خرسانية سقطت عليها ولفظت أنفاسها الأخيرة أمام أعين العائلة، ومن المنتظر أن تتلقى أسرة الضحية «الدية» التي ستدفعها الأسرة المالكة للعقار للتنازل عن المحضر الذي حررته الأسرة بقسم شرطة مرسى مطروح بتهمة الإهمال ضد مالك العقار.

الأسرة تنتظر دفع الدية

وكشف عن أن الضحية زوجها متوفى منذ أعوام ولديها ثلاث بنات منه، وأن الأسرة ستقبل الدية وهو مبلغ مادي ستدفعه الأسرة المالكة للعقار بمدينة مطروح للثلاث بنات بعدما أصبحن أيتام بوفاة الأم.