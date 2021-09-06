4 نصائح لردع طفلك عن أساليب العنف وقت اللعب.. «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

العنف أثناء الهزار واللعب هو أسلوب يتبعه العديد من الأطفال سواء بقصد أو دونه، عند وقت الترفيه مع أشقائهم، وهو ما يشكل أزمات كبيرة لدى الأمهات، نحو كيفية ردع أطفالهن عن تلك الأساليب الخاطئة، ولكن بشكل سوي وسليم، لا يُحدث تأثيرات سلبية على تربيتهم.

نصائح للأمهات لردع الأطفال عن استخدام العنف في اللعب

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور أحمد أبو الوفا، استشاري طب الأطفال، خلال حديثه في لقاء إعلامي على منصة «جروب الماميز» الشهيرة، مجموعة من النصائح الهامة للأمهات، اللائي يرغبن في ردع أطفالهن عن استخدام أساليب العنف عند اللهو مع أشقائهم وغيرهم.

وتتمثل تلك النصائح في الآتي:

1- حرمان الطفل من الألعاب التي يفضل اللهو بها لمدة لا تزيد عن ست ساعات، «متوصلش ليوم ولا اتنين ولا شهر».

2- خصم نصف قيمة مصروفه اليومي لعدة أيام، «منقطعش عنه المصروف بالكامل».

3- في حال إذا كان يستعد الطفل لخروجة ما، يتم تأجليها لفترة مؤقتة حين يتم تهذيبه.

4- عدم استخدام العنف عند محاولات تهذيب الطفل، «العنف لا يقابل بعنف».

نصائح للأمهات للتعامل مع تساؤلات أطفالهن

ومن ناحيتها، كانت أوضحت الدكتورة هالة حماد، استشاري العلاقات الأسرية، خلال حديثها لـ«هن»، أنه كلما ازدادت تساؤلات الطفل كلما كانت دليلا على ذكائه وتفتح مداركه، ولا ينبغي على الأمهات التهرب من التجاوب مع أطفالهن.

وقدمت «حماد»، عددا من النصائح للأمهات عند التعامل مع تساؤلات أطفالهن، وهي:

- لا ينبغي منع الطفل من التساؤل، «ممنوع تقفل الأسئلة عليه أو تقوله متسألش».

- في حال انشغال الأم، تقوم بتأجيل الإجابة على التساؤلات، وتدوينها في ورقة ومن ثم تبدأ في البحث عن إجابات لها.

- إذا كانت لا تملك الأم إجابة السؤال، يجب عليها اصطحاب طفلها والبحث عن إجابات تساؤلاته.

- الابتعاد عن التعصب والانفعال على الطفل.