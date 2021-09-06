وصفت الوسط الفني بـ «المرهق»..7 معلومات عن مروة الأزلي بعد واقعة التحرش بها خلال التصوير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجئت الفنانة الشابة مروة الأزلي، جمهورها، بتفاصيل تعرضها للتحرش أثناء تصوير أحد الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن مهنة التمثيل مرهقة للغاية، ووصفت العمل الفني بالـ «متعب ومرهق».

وروت «الأزلي»، موقفًا خلال حديثها مع الإعلامية «راغدة شلهوب»، في برنامج «نص الكلام» مع الإعلامية راغدة الذي يذاع على قناة «النهار»، مؤكدة أنها دخلت في نوبة بكاء شديدة، أثناء تصوير مشهد تحرش خلال أحداث مسلسل «حرب أهلية»، وهو مشهد التحرش بها من زوج والدتها، وانهارت من البكاء أثناء التصوير بسبب تذكرها واقعة التحرش التي تعرضت لها.

مروة الأزلي: تعرضت للتحرش أثناء التصوير

وتابعت الفنانة الشابة: «تعرضت للتحرش وقت تصوير أحد المسلسلات من قِبل شخص فني صوت، وحدثت مشاجرة في مكان التصوير بعدما لمسني وطلع يجري، واختفى من اللوكيشن والتصوير، طبعا أنا مسكتش لكن موصلتش للشخص ده، وبعد كده انهارت وعيطت وزعقت».

وواصلت «البنت لما بتتعرض للتحرش بتحس بالإهانة وأنها شئ مش إنسانة، إحساس مؤلم ومهين لإنسانيتنا.. الوسط الفني مرهق ومتعب، ومجهود كبير في الشغل، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر».

الأزلي: الوسط الفني مرهق ومتعب

ووصفت مروة الأزلي خلال حوارها مهنة الفن بالمتعبة والمرهقة قائلة: «إحساس مهين لإنسانيتنا.. الوسط الفني مرهق ومتعب، ومجهود كبير في الشغل، طول الوقت بكون قلقانة وفي توتر».

من هي مروة الأزلي؟

ـ تبلغ مروة الأزلي من العمر 30 عامًا كونها مواليد نوفمبر 1990.

ـ بدأت مسيرتها الفنية عام 2009.

ـ تقيم مروة الأزلي في محافظة الإسكندرية وهي خريجة كلية الصيدلة.

ـ شاركت مروة العزلي في بطولة فيلم «صندوق العالم» للفنانة رانيا يوسف وخالد الصاوي.

ـ شاركت الفنان محمد رمضان في مسلسلي «البرنس» و«زلزال».

ـ شاركت الفنان محمد رمضان في فيلم «الألماني» وأدت دور «حبيبة»، وهو أشهر دور في مسيرتها الفنية.

ـ حكت تفاصيل تعرضها للتحرش أثناء التصوير ووصفت الوسط الفني بالمرهق.