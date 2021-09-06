توقعات الأبراج 6-9-2021: الثور اهتم بصحتك.. وتحذير لـ الجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

كل ما عليك فعله هو معرفة ما يجب تغييره، إذا كنت في المنزل معظم الوقت، فقم بتغيير الأثاث من حولك، يمكن أن يجعل المنزل يبدو جديدًا.

الثور

اهتم بصحتك الجسدية اليوم، لا تضغط على نفسك إذا كنت تشعر بالتعب والركض.

الجوزاء

لجلب بعض الإثارة إلى حياتك، فقط فكر في وسائل تحقيقها، ربما كل ما تحتاجه هو تجربة رياضة جديدة أو الخروج هذا المساء.

السرطان

إنه يوم رائع لتحديد بعض الأهداف أو مراجعة الأهداف الحالية.

الأسد

هناك احتمالات بأن الشخص الذي يأتي إليك يحتاج إلى النصيحة والدعم الذي يمكنك أنت فقط تقديمه.

العذراء

اعتني بنفسك إذا شعرت بالتعب، لا عيب في الإبطاء أو أخذ يوم عطلة إذا لزم الأمر

الميزان

إذا كنت تشعر بأنك متوحش إلى حد ما، فقم بتشغيل بعض الموسيقى.

العقرب

إذا كنت تشعر بالركود اليوم، قم بالرقص قليلاً أو الغناء بينما تميل إلى عملك.

القوس

إذا كان النجاح مهمًا بالنسبة لك، فأنت بحاجة إلى التغلب على إحراجك وخوفك.

الجدي

لا تدع كبريائك يقف في طريق الحصول على الدعم والمساعدة اللذين تحتاجهما.

الدلو

ربما حان الوقت لمواجهة فشل أخير، لا أحد مستثنى من خيبة الأمل.

الحوت

اخلع الغمام وواجه ما هو أمامك، حتى لو كان مؤلمًا، فمن المحتمل أن يكون أقل إيلامًا الآن مما هو عليه لاحقًا.