حكم الأم التي وهبت ذهبها لابنتها غير المتزوجة عن باقي أبنائها.. الإفتاء تجيب «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

جرت العادة بين البعض أن تهب الأم الذهب لبناتها فقط دون أبنائها الذكور، لكن ما الحكم في إعطاء الأم الذهب لابنتها المتزوجة، وهو السؤال الذي ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم الأم التي وهبت الذهب الخاص بها لابنتها غير المتزوجة دون أن تعطي شيئًا لأبنائها المتزوجين.

وأجاب عن ذلك الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إن القاعدة الأساسية تقول إن كل إنسان حر فى التصرف فى ماله حال حياته كما يشاء، مستشهدًا بقول النبي (صلى الله عليه وسلم): «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ»، أي أنه يحق لكل شخص أن يتصرف فى ماله كما يريد وهو على قيد الحياة، وذلك من خلال مقطع الفيديو عبر «يوتيوب».

وتابع «ممدوح» أن الشرع بوجه عام قال على سبيل الاستحباب للواهب إذا أعطى هبة لأولاده أن يساوي بينهم، لكن لو لم يفعل ذلك فهو حر، موضحًا أنه لو أرادت الأم أن تعطي واحدة من أبنائها ذهبا دون إخوتها، فهى حرة، لكن من الأفضل أن تراضي بقية الأبناء لكي تطيع أوامر الشرع، لكن ليس واجبا عليها.

التفضيل بين الأبناء في الهبة

وكانت دار الإفتاء المصرية تحدثت عن حكم التفضيل بين الأبناء في الهبة والعطايا، فهو أمر جائز، وعدم المساواة بين الأولاد في الهبة، ليس هذا بمكروه أو محرم شرعًا إذا كان له سببٍ، كمرض، أو صغر سنٍّ، أو مساعدة للزواج، أو مساعدة على التعليم والدراسة ونحو ذلك مما يستدعي الزيادة في الهبة.

وتابعت «الإفتاء» أنه من فعل ذلك لا يكون الشخص مرتكبًا للظلم بعدم التسوية بين أولاده في الهبة، ولا إثم عليه في ذلك، لأنه تَصَرَّف فيما يملك حسب ما يراه محقق للمصلحة.