الامارات | 5 أخطاء جمالية يجب تجنبها على الشاطئ

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء جمالية يجب تجنبها على الشاطئ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعرف موسم الصيف لدى أغلب النساء بموسم العطل والرحلات، بحثاً عن الراحة والاسترخاء على الشواطئ الرملية الساحرة، للاستمتاع بحرارة الشمس من جهة، واكتساب سُمرة جميلة تساعدهن على الظهور بأجمل صورهن من جهة أخرى، إلا أن الكثيرات قد يبالغن أحياناً في اكتساب ما يسمى بـ«التان الصيفي»، أو يرتكبن بعض الأخطاء التي قد تضرهن على المدى البعيد، ويُسئن مثلاً استخدام المستحضرات الخاصة بالتسمير، أو يتغافلن عن استخدام واقيات الشمس الضرورية لحماية بشرتهن خلال مواسم الحرارة، ومن بين هذه الأخطاء الجمالية الفادحة نذكر خمسة أخطاء ينصح بتجنبها أثناء العطل الصيفية، هي:

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