الامارات | العرض العالمي «بيرن ذا فلور» يقضي الربيع في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن العرض العالمي «بيرن ذا فلور» يقضي الربيع في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحطّ عرض «بيرن ذا فلور»، الذي يُعد واحداً من أكثر الأعمال الاستعراضية شهرة في العالم، بدبي، خلال موسم الربيع المقبل.

وسيقدم العرض على المسرح الرئيس للقرية العالمية في دبي خلال مارس 2022، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العرض المسرحي، الحافل بالموسيقى والاستعراضات الحيّة.

وكشفت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، عن استضافتها للعرض ضمن سلسلة الفعاليات التي تثري بها الوجهة تجارب ضيوفها وزوارها خلال الموسم الـ26.

وقال مدير إدارة الترفيه في القرية العالمية، شون كورنيل: «سعداء بانضمام عرض (بيرن ذا فلور) إلى أجندة العروض الترفيهية الغنيّة للموسم الـ26، بعد أن أعاد صياغة مفهوم الاستعراضات في أكثر من 130 مدينة، وتألّق في إبهار الحضور في العديد من المسارح حول العالم».

وأضاف «نلتزم في القرية العالمية في كل موسم بتوفير تجربة ترفيهية استثنائية للضيوف من جميع الأعمار، وبتقديم أجمل العروض العالمية. ونعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة على أجندة العروض الترفيهية الخاصة بالموسم الجديد، التي ستضم العديد من المفاجآت والعروض التي ستترك لضيوفنا ذكريات وتجارب استثنائية».

من جهته، قال مؤسس فرقة «بيرن ذا فلور» ومنتج العرض، هارلي ميدكالف: «يسرنا تقديم عرضنا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بعد جولة طويلة بعشرات البلدان والمسارح العالمية الرئيسة، ونتطلع إلى إطلاق العرض في القرية العالمية». وأضاف «تمثل فنون الاستعراض لغة عالمية للتواصل، كما أن الإبداع والترفيه يوحدان الثقافات والمجتمعات، ولذلك تعد القرية العالمية الوجهة المثلى لإطلاق عرضنا للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. ونحن على ثقة بأن عروضنا ستنال إعجاب الحضور من مختلف الأعمار والجنسيات في دبي خلال الربيع المقبل».

وانطلقت فرقة «بيرن ذا فلور» في عام 1997 لتقدم عروضها التي غيّرت مفهوم الاستعراضات المسرحية التقليدية، وأعادت تجديدها بتصاميم أبهرت العالم أثناء تجوالها خلال عقدين من الزمن في ما يقارب 30 دولة حول العالم.

وقدمت الفرقة عروضها في أهم الوجهات المسرحية العالمية، ومن ضمنها «برودواي» في مدينة نيويورك، و«ويست إند» في لندن.

يشار إلى أن فعاليات الموسم الجديد للقرية العالمية من المقرر أن تنطلق في 26 أكتوبر المقبل.

• الفرقة تحط للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

• العرض قُدّم في أهم الوجهات المسرحية العالمية.

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