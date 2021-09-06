الامارات | القرية العالمية: باقات كبار الشخصيات «الماسية» بيعت في 20 دقيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن القرية العالمية: باقات كبار الشخصيات «الماسية» بيعت في 20 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، الضيوف الراغبين في الحصول على باقات كبار الشخصيات إلى انتهاز الفرصة والحصول على الباقات الذهبية قبل نفاد الكمية، من خلال الموقع الإلكتروني لـ«فيرجين ميغاستور» للتذاكر.

وأعلنت الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوّق والترفيه في المنطقة أن باقات كبار الشخصيات تحظى بشعبية كبيرة لدى عشاق القرية العالمية، لما توفره من تجارب حصرية، وتسهيلات تجعل من زيارتهم إليها غاية في التميّز، ويمكنهم الاستمتاع بمميزاتها شخصياً، أو تقديمها كهدايا للعائلة والأصدقاء.

وشهدت الباقات إقبالاً كبيراً على شرائها منذ لحظة إطلاقها، صباح أول من أمس، إذ بيعت جميع الباقات من الفئة (الماسية) خلال 20 دقيقة فقط، و(البلاتينية) خلال ساعتين، و(الفضية) خلال ثلاث ساعات. ومع الطلب الكبير على الباقات، فإنه من المتوقع أن يتم نفاد الباقات الذهبية بالكامل، وبذلك تكون الفرصة الأخيرة للراغبين في اقتنائها والاستمتاع بزيارة القرية العالمية بأسلوب كبار الشخصيات. وتتوافر باقات كبار الشخصيات من الفئة الذهبية بكمية محدودة حصرياً عبر موقع «فيرجن ميغاستور» للتذاكر www.tickets.virginmegastore.me/‏ae. وتضمّ باقات كبار الشخصيات لهذا الموسم ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات، إضافة إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات الموجودة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية، وبطاقات وجهات ترفيهية التي تمنح حامليها إمكانية الاستمتاع بألعاب وجولات كرنفال، والدخول إلى متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!®، وحضور العرض الشيّق الجديد والمليء بالإثارة والتحدّي.

وتوفر الباقات الذهبية أيضاً بطاقات موسمية للدخول إلى «إكسبو 2020 دبي»، ومجموعة من التذاكر والبطاقات والامتيازات الحصرية التي يمكن استخدامها في وجهات «دبي باركس آند ريزورتس» وكلاً من (سينما روكسي ولاجونا ووتر بارك وذا جرين بلانيت) للاستمتاع بتجارب ترفيهية متكاملة لجميع أفراد العائلة في مختلف الوجهات الترفيهية في دبي. بينما تتيح أيضاً خدمة حجز الطاولات في مجلس العالم خلال شهر رمضان المبارك.

ويتوجب على أصحاب الباقات تفعيل باقاتهم عبر موقع القرية العالمية الإلكتروني، أو تطبيقها الخاص بالهواتف المحمولة، قبل انطلاق الموسم، والاستفادة من الميزات التي تقدمها. وسيتمكن الضيوف، بعد افتتاح القرية العالمية في 26 أكتوبر المقبل، من الاطلاع على حساباتهم الشخصية وإدارة تذاكرهم وتصاريحهم وعروضهم وامتيازاتهم عبر لوحة التحكم الخاصة بكبار الشخصيات، التي يمكنهم الوصول إليها عبر تطبيق القرية العالمية.

26 أكتوبر المقبل ينطلق الموسم الجديد للقرية العالمية.

الباقات «الذهبية» توفر أيضاً بطاقات موسمية للدخول إلى «إكسبو 2020 دبي».

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