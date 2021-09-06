الامارات | انطلاق تصوير الفيلم السعودي «بكل سرور» في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير الفيلم السعودي «بكل سرور» في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت في أبوظبي عمليات تصوير الفيلم الكوميدي السعودي «بكل سرور»، الذي يخرجه رائد التميمي، وتنتجه شركة «الأشمل».

ويستهدف الفيلم شريحة اجتماعية منتشرة كثيراً في عالمنا العربي، يتخذ أفرادها من السوشيال ميدياً مصدراً لاستقاء المعلومات دون التأكد من دقتها.

وأكد مخرج العمل، رائد التميمي، أهمية الفيلم، والطريقة التي طرحت بها فكرته، مضيفاً: «يتحدث العمل بشكل كوميدي خفيف عن معاناة فئة معينة من المجتمع العربي، ظهرت أخيراً، وانتشرت بشكل واسع للغاية».

وأوضح أن «هذه الشريحة تضم أشخاصاً يعتقدون أن أي مهنة أصبحت بمتناول اليد من خلال السوشيال ميديا. ويتصورون أنه من الممكن أن يتعلموا كل شيء عن طريق (يوتيوب) وغيره من وسائل التواصل، ونقل المعلومات وتطبيقها على أرض الواقع دون أي معلم».

وتابع التميمي: «سلطنا الضوء على هذه الشريحة من خلال شخصية شاب سعودي اسمه (سرور)، يدخل المدينة ويرى تناقضات، فيحاول تطبيق ما تعلمه من (يوتيوب) على أرض الواقع، فيورط نفسه باستمرار».

وأكمل: «الفيلم كوميدي بسيط، يحمل فكرة جميلة تصل بسهولة إلى الجميع، كما أن أدوات الإخراج بسيطة ببساطة الفكرة الكوميدية.. وأهم ما يميزه تقديم فكرة لم تطرح بشكل واسع حتى الآن، وبطريقة مختلفة جذرياً».

من جهته، أعرب الممثل السعودي، طارق الحربي، عن سعادته بالمشاركة في الفيلم.

وأضاف: «يحكي الفيلم قصة شاب قروي يُدعى (سرور)، انتقل للعمل في المدينة، ودخل في دوامة الحياة بسبب تغير كل شيء حوله، ويتصرف الشاب على فطرته، فتغدو تصرفاته مبررة وحسنة النية، فتتقبله الأسرة بكل سرور».

واعتبر أن العمل تجربة رائعة «وأتوقع أن ينال الفيلم إعجاب الجميع، خصوصاً أنه عمل كوميدي الطابع، وخفيف دون تكلف أو تصنع».

ويشارك في العمل مجموعة من نجوم السعودية منهم: طارق الحربي، ريما، بريفان عبدالرحمن، محمد شامان، بندر خضير، عمران العمران، عبدالله قحطاني، فوزي المتعب، ونور حسين، ومن الإمارات الفنان والمخرج عبدالله الجنيبي، والفنانة آلاء شاكر.

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