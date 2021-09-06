الامارات | 5 علامات على الإصابة بالخرف

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات على الإصابة بالخرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع تقدم العمر نصبح أكثر عرضة للإصابة بحالات الصحة العقلية المعروفة باسم الخرف، وهو ليس مرضاً محدداً، لكنه مجموعة من الحالات التي تتميز بضعف وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ، مثل فقدان الذاكرة والحكم، وتشير دراسات حديثة إلى وجود بعض العلامات التحذيرية الدقيقة قبل ظهور الخرف، فعلى الرغم من عدم وجود علاج لهذه الحالة الصحية العقلية ولا يمكن الوقاية منها، فإن بدء العلاج مبكراً يمكن أن يساعدك على إدارتها بطريقة أفضل، وفي ما يلي خمس علامات تحذيرية مبكرة للخرف.

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