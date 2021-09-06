الامارات | أربعيني يستهدف سيارة تقل مخرجاً يابانياً بمعول وسكين

شكرا لقرائتكم خبر عن أربعيني يستهدف سيارة تقل مخرجاً يابانياً بمعول وسكين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هاجم شخص يحمل معولاً وسكيناً، أول من أمس، في طوكيو مركبة كانت تقل المخرج الياباني الشهير تاكيشي كيتانو، إثر خروجه من برنامج تلفزيوني، من دون التسبب بأي إصابات، وفق وسائل إعلام يابانية. وأفادت قناة «ان اتش كاي» اليابانية العامة بأن كيتانو كان يهمّ بمغادرة مقر قناة «تي بي اس» الخاصة بعد مشاركته في برنامج على الهواء مباشرة.

واندفع المعتدي، وهو رجل أربعيني، نحو سيارة المخرج، وبدأ يوجه ضربات بالمعول، ما أدى إلى تضرر الزجاج وأجزاء أخرى منها.

وأوقف الرجل على الفور ويخضع للاستجواب من الشرطة.

ويُعرف تاكيشي كيتانو (74 عاماً)، في الخارج بأفلامه الزاخرة بالشخصيات المعذبة والأحداث العنيفة في أوساط المافيا اليابانية، وهو معروف أيضاً في اليابان كممثل ومقدم برامج تلفزيونية.

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