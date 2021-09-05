حكاية فتاة تنتحل صفة «هبة» ابنة كريمة مختار.. اعرف رد فعل الأسرة «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«آخر صورة ليا مع ماما قبل ما تتوفى لو حد كان بيحبها يدعيلها بالرحمة» تعليق على صورة للفنانة الراحلة كريمة مختار، منسوب لفتاة زعمت أنها «هبة الدمرداش» ابنة الراحلة، نشرتها عبر حساب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» المفاجأة الصادمة التي كانت في انتظار أسرة الفنانة كريمة مختار.

عبر «تويتر» حيث الحساب المزعوم للفتاة «هبة» التي ادعت أنها ابنة الفنانة الراحلة كريمة مختار، لنشرها الصورة بهذا التعليق، وتفاعل معها رواد الموقع بالدعاء للفنانة الراحلة بالرحمة والمغفرة، كما أن صورة الحساب المزعوم جمعت الفتاة وهي تقبل الفنانة الراحلة.

أسرة الفنانة الراحلة تتقدم ببلاغ للنيابة

ادعاء الفتاة ونشرها الصورة مع الفنانة الراحلة كريمة مختار، زاعمة بأنها ابنتها، أغضب أسرة الفنانة الراحلة التي فوجئت بالمنشور، وأبنائها وهم الإعلامي معتز الدمرداش واللواء شريف الدمرداش، حيث إن شقيقتهم «هبة» وهي الابنة الوحيدة محجبة ومعتزلة «السوشيال ميديا»، لذلك تتقدم أسرة الفنانة ببلاغ عاجل للنيابة ومباحث الإنترنت خلال الساعات المقبلة، بسبب الضرر الواقع عليهم، بحسب ما كشفته مصادرة مقربة من الأسرة لـ«الوطن».

وبالبحث في حساب الفتاة المدعية، تبين أنها تهتم بأخبار الفنانين والمشاهير، الممتلئة عبر الحساب على «تويتر»، فكان آخر ما نشرته صورة للفنان حسين فهمي، وصورة أخرى للفنانة نادية الجندي مصحوبة بتعليق ساخر: «أيوا يا جماعة أنا اتجوزت 23 مرة ياريت كل واحد يركز في حياته».

كريمة مختار.. أم العيال

الفنانة كريمة مختار، صاحبة الرصيد الكبير من الأعمال الفنية التي أعطتها دور «أم العيال» لتجسد بالفعل، الشخصية القريبة من الأم المصرية، لتكتسب محبة المصريين والوطن العربي، رحلت في يناير من العام 2017، وتركت أثرًا حزينًا بين محبيها.

جاءت وفاة الفنانة القديرة كريمة مختار، بعدما تعرضت لوعكة صحبة ألزمتها المكوث في المستشفى عدة أسابيع، وبعد تحسن حالتها نسبيًاً وغادرت المستشفى، ساءت حالتها مرة أخرى حتى جاءت وفاتها المنية.

ولدت «كريمة» في 16 يناير 1934، وترجع أصولها إلى مدينة ساحل سليم بمحافظة أسيوط (جنوب)، وكانت حصلت على ‏بكالوريوس فنون مسرحية، وتزوجت من المخرج والممثل الراحل نور الدمرداش، وأنجبت منه 3 أبناء، وهم الإعلامي معتز الدمرداش واللواء شريف الدمرداش وابنتها الوحيدة هبة الدمرداش.