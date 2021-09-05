إسلام شاب من «ذوي الهمم» يبدع في صناعة العطور: «التعتيق» الحل الوحيد لثبات الرائحة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

بدأت موهبة «إسلام سمير» من ذوي الهمم، صاحب الـ 29 عامًا كان يلتقط الروائح ويكونها حتى أصبحت هوايته المفضلة، ومع الوقت تحولت الهواية إلى مشروع خاص به استطاع من خلاله أن يبهر الجميع بطريقته في صناعة العطر بعد معاناة لسنوات لم يجد فيها عملًا عقب تخرجه من كلية الآداب جامعة عين شمس، وعندما جاءت الفرصة كانت صناعة العطور هي المهنة التي أصبح خبيرًا فيها مع الوقت حتى قرر صناعة عطره الخاص على طريقته.

الموهبة تحولت إلى مشروع

بعد معاناة من «فراغ التخرج» انضم إسلام إلى إحدى جمعيات المجتمع المدني متطوعًا وعمل على إيجاد وسائل دعم واقتراح أفكار مع مرور الوقت تتناسب معه كواحد من «ذوي الهمم» حتى جاءته فكرة مشروع بعدما أهداه رئيس الجمعية عطرًا يذكره بموهبته وقرر أن يتعلم صناعة وتركيب العطور ويبتاعها لمعارفه وأصدقائه.

لوح خشبي ساعده في التركيب

الشاب الذي عانى من البطالة بعد تخرجه لسنوات لم يكن يمتلك سوى الموهبة والاهتمام بالعطور ومع مرور الوقت تحولت إلى فكرة مشروع يدر عليه دخلًا الأمر في البداية كان صعبًا يقول إسلام: «زجاجات العطر كانت تقع من رعشة يدي بحكم أنني من ذوي الاحتياجات الخاصة ففي البداية لم تسعفني الإعاقة حتى قمت بصناعة لوح خشبي ومن أعلاه مكان مخصص ليحمل زجاجات العطر ويثبتها وهو الأمر الذي ساعدني في صناعة أول زجاجة عطر وسرعان ما تلقيت الدعم من أصدقائي ومعارفي الذين تحولوا إلى زبائن».

يضيف الشاب خلال حديثه لـ«هن»: «تحتاج صناعة العطور إلى التركيز في التركيب والكميات واختيار نوع الزيت، أغلب العطور الجاهزة في الأسواق مقلدة وليست أصلية أما العطور المركبة تتم صناعتها بعشوائية والأفضل مراعاة اختيار الكحول وأن يكون نوعه ميثيلي وليس إيثيلي رغم أن الأول يغطي على الرائحة ويقلل منها إلا أنه يحافظ على الجلد من الإصابة بالأمراض».

ما الطريقة الأمثل لصنع العطور؟

بحسب إسلام فاختيار الكحول الإيثيلي وهو الأرخص ليس حلًا رغم أنه يحافظ على الرائحة لكن في الوقت نفسه يتسبب في أضرار على الجلد والأفضل هو اختيار الكحول الطبي وتخفيفه بالماء المقطر حتى لا يخفي رائحة العطر ولا بد من مراعاة استخدام النسب بالزجاجة 30جم تأخذ 10 جرام من الزيت والباقي كحول وزجاجة الـ50 تأخذ 15 جرامًا من الزيت والباقي كحول أما زجاجة الـ 100 تأخذ 25 جراما من الزيت».

مفيش حاجة اسمها مثبت

يرى الشاب أن البعض يروج لفكرة المثبت وهو عبارة عن جلسرين ولا يوجد شيء يقوم بتثبيت رائحة العطر: «بالنسبة للمثبت الناس بتقول حطلي مثبت ومفيش حاجة اسمها مثبت دي معلومة غير صحيحة حيث إنه نوع من الجلسرين وليس له علاقة والذي يثبت العطر هو خامة الزيت وطريقة التعتيق وافضل شيئ للتعتيق القماش الصوف ودرجة الحرارة العالية».

ما هي طريقة تثبيت العطر؟

يتابع إسلام: «لا يوجد طريقة لتثبيت العطر لكن طريقة الاعتماد على الصوف هو الحل الأمثل والتعتيق الطريقة الوحيدة بإحضار الزجاجة بعد تركيبها وقطعة صوف ونضعها في الدولاب أو أي مكان لا تصله الإضاءة وفي هذه الحالة الصوف يساعد على التعتيق وبالتالي العطر يحتاج لدرجة حرارة عالية ومدة التعتيق من من أسبوع إلى ثلاثة وستكون رائحتها جميلة والثبات يكون أقوى والثلاجة مش حل سليم لأنها تقوم بأكسدة الكحول ويحدث ذلك أيضا مع الشمس».