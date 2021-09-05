8 أطعمة تجعل رائحة جسمك رائعة.. وأخرى يجب تجنبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

هل شعرت يومًا بعدم الارتياح بسبب رائحتك؟، قد تكون الرائحة الكريهة محرجة في كثير من الأوقات، وفي حين أن الجينات تملأ رائحتنا في المقام الأول، إلا أنه يمكن أيضًا أن يكون سببها أو تضخيمها بسبب الطعام الذي نستهلكه.

لذا نستعرض لكم قائمة بالأطعمة التي تؤثر بشكل كبير على رائحة جسمك، والأطعمة التي يجب تناولها، وفق ما أورد موقع "brightside".

- تناول الزبادي بدلا من الحليب

الخصائص النشطة الموجودة في الزبادي تقلل من كمية مركبات الكبريتيت المسببة للرائحة، كما احتوائه على فيتامين د يساعد على محاربة البكتيريا الموجودة في الفم، وبالتالي تقليل رائحة الفم الكريهة، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مادة الكولين التي يمكن أن تسبب رائحة كريهة للجسم.

- شاي الأعشاب بدلا من القهوة

شاي الأعشاب مصدر كبير لمضادات الأكسدة، وكلما قل عدد السموم في الجسم، كلما كانت رائحته أفضل، ومن ناحية أخرى، يمكن أن تسبب القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين رائحة كريهة للجسم.

- التفاح بدلا من القرنبيط

يساهم التفاح على التخلص من رائحة الفم الكريهة نظرًا لخصائصه كمنظف طبيعي، لكن يحتوي القرنبيط على مادة الكولين، وهي مادة مغذية شبيهة بفيتامين ب والتي يمكن أن تسبب رائحة غير محبذة.

- البرتقال بدلا من اليقطين

رائحة ثمار الحمضيات رائعة ويمتصها الجسم بسهولة، مما يمنحك طريقة سريعة لتحسين رائحتك العامة، أما يحتوي اليقطين على مادة الكولين التي يتم استقلابه في ثلاثي ميثيل أمين، ويمكن أن يسبب الرائحة الكريهة.

- الهيل والقرفة بدلا من الثوم والبصل

لا يجعل الهيل والقرفة الطعام لذيذًا فحسب، بل يجعلك أيضًا أكثر جاذبية من خلال منحك رائحة منعشة وممتعة تدوم طويلاً، على العكس من ذلك ، يحتوي الثوم والبصل على مركبات الكبريت العضوية التي يتم استقلابها والتخلص منها بشكل أساسي من خلال المسام في الجسم، مما يؤدي إلى انبعاث رائحة كريهة من الجسم.

- الكرفس بدلا من الهليون

كما يساهم الكرفس جسمك على إطلاق الفيرومونات، التي تمنحك رائعة جيدة، لكن يتحلل حمض الهليون الموجود في الهليون إلى مركبات الكبريت التي يمكن أن تعطيك رائحة غير مرغوب فيها للجسم.

- السمك الأبيض بدلا من اللحوم الحمراء

أظهرت دراسة أن النساء يعتبرن رائحة الجسم للرجال الذين اتبعوا نظامًا غذائيًا خاليًا من اللحوم لمدة أسبوعين أكثر جاذبية وممتعة مقارنة بمن تناولوا اللحوم الحمراء، حيث لا تطلق الأسماك نفس الروائح الكريهة التي تنبعث أثناء استقلاب اللحوم الحمراء، لذا، فمن الأفضل تناول السمك بدلاً من اللحوم الحمراء.

- الحلبة بدلا من بذور اليقطين

تساعد بذور الحلبة على تحسين صحة الجهاز الهضمي، وإزالة السموم المسببة للرائحة الكريهة من الجسم، لكن قد تحتوي بذور اليقطين على مستويات عالية من الكولين وهو عامل معروف يسبب الرائحة الكريهة.