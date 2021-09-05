6 مشاكل صحية تخبرك بها أظافرك.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

إذا نظرت إلى أظافرك ستلاحظ وجود مناطق ذات لون فاتح في قاعدة كل ظفر على حدة، شكلها شكل هلال صغير.

ولا يشير تغير لون أظافرك أو شكلها أو حجمها إلى وجود مرض قائم وحسب، بل قد تكون مؤشرات على قابلية الإصابة به مستقبلاً، وتساعدك هذه العلامات التشخيصية على ملاحظة المشكلة في الوقت المناسب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وفي إطار ذلك، نستعرض لكم 6 مشاكل صحية تخبرك بها أظافرك، وفق ما أوضح موقع "indiatimes".

- بقع بيضاء

قد تكون البقع الصغيرة الساطعة ذات اللون الأبيض بشكل عام نتيجة لصدمة خارجية ناتجة بشكل عام عن الشظايا، في حين أنها عادة ما تختفي من تلقاء نفسها، إلا أن بعض البقع البيضاء قد تكون ناجمة عن عدوى فطرية قد تتطلب العلاج.

- أظافر صفراء

تتطور الأظافر الصفراء الشاحبة في الغالب مع تقدم العمر، ولكن يمكن أن يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية لطلاء الأظافر المفرط أو الأظافر الأكريلية، وبعض الأسباب المحتملة الأخرى للأظافر الصفراء تشمل التدخين أو مرض السكري أو أمراض الجهاز التنفسي.

- حفر أو خدوش

قد يعاني الأشخاص الذين يرون الكثير من الخدوش على أظافرهم من نوع معين من اضطرابات الأنسجة مثل متلازمة رايتر، وتحدث هذه الحفر أو الخدوش أحيانًا بسبب الصدفية.

- تقشير الأظافر

يمكن أن يكون تقشير الأظافر مؤلمًا جدًا في بعض الأحيان، ويحدث هذا عادةً عندما تعاني الأظافر من نوع من الصدمات الحادة، والأكثر شيوعًا عندما نستخدم أظافرنا لفتح شيء ما، ويمكن أن يؤدي استخدام مزيل الطلاء القوي كيميائيًا لإزالة الطلاء إلى التقشر.

لذا إذا كنت تعاني من تقشير الأظافر المنتظم ، فقد ترغب في مراقبة نقص الحديد لديك لأن نقصه يؤدي إلى تكسر الأظافر بسهولة.

- الأظافر المكسورة

ليست فقط غير جذابة للنظر إليها ولكنها تشير أيضًا إلى المشاكل الصحية الأساسية، فالأظافر الهشة المكسورة من الجوانب أو الناتجة عن غمس اليدين بشكل مفرط في الماء أو الجفاف الذي يكسر ويضعف طبقة الظفر، وقد تشمل الأعراض الأخرى أيضًا التعب والإرهاق والجلد الباهت، ومن ثم يتم اقتراح مكملات الفيتامينات والبيوتين لمعالجة المشكلة.

- بقع سوداء

يمكن أن تكون البقع السوداء أو البقع الداكنة ، الخطيرة منها جميعًا ، سببًا شديدًا للقلق، فإذا كانت مصحوبة بنزيف حول أظافر الأظافر والتهاب الأظافر، لذا ينصح بالذهاب إلى الطبيب المختص لأنه قد يكون علامة مبكرة على سرطان الجلد ، وهو نوع من السرطان.