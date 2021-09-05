ما السر وراء وضع "قطعة إسفنج" داخل الثلاجة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعاني الكثيرات من ربات البيوت من مشكلة الروائح الكريهة التي تنبعث من الثلاجة، خاصة من اللاتي تحرصن على الإحتفاظ بالكثير من الخضروات والفواكه لفترة أطول، وهذا قد يكون بسبب الرطوبة الناتجة من تراكم الأطعمة والمشروبات المختلفة داخل الثلاجة مما يتسبب في اختلاط الروائح مما يؤثر على طعم الأطعمة وجعلها غير مقبولة في بعض الأحيان.

وعلى الرغم من استخدامنا لدرج الثلاجة لحفظ الفاكهة والخضروات من التلف، الا أن تراكمهما داخل الدرج قد يتسبب في حدوث رطوبة وتلف مما يؤدي الى رائحة كريهة بالثلاجة، وللتخلص من تلك المشكلة يمكن وضع قطعة أو قطعتين من الاسفنج داخل درج الثلاجة ثم رص الفاكهة والخضروات فوقه، وفقًا لما ذكره موقع thesun.

كل ما تحتاجه هو إسفنجة مطبخ قياسية، من النوع الذي يتم استخدامه لتنظيف الأواني والمقالي، فيمكن أن تجعل المواد سريعة التلف تدوم لفترة أطول في الثلاجة.

الخضار باهظ الثمن، لذلك دائمًا ما يكون مزعجًا عندما يفسد، ما عليك سوى أخذ الإسفنجة ووضعها في درج الخضروات جنبًا إلى جنب مع الجزر والتفاح وستندهش من طول مدة بقائها.

السبب الذي يجعل أشياء مثل الجزر والبروكلي تصبح طرية في الثلاجة هو وجود الكثير من الرطوبة فيها، لذا فإن وضع إسفنجة هناك يحل المشكلة، لأنها مصممة لامتصاص الماء الزائد.

والفكرة هي وضع الإسفنج (أو عدة إسفنجات إذا كنت تشعر بالوميض) في أسفل الدرج مع وجود الطعام في الأعلى.