في الصيف.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول عصير القصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نعلم جميعًا أن لقصب السكر الكثير من الفوائد الصحية، ولكن بالرغم من ذلك له الكثير من الآثار الجانبية عند الإفراط في تناوله، وفق ما أورد موقعا "lifealth" و"legit".

1- يزيد من كمية السعرات الحرارية:

يحتوي عصير قصب السكر على كمية زائدة من السعرات الحرارية، حيث يحتوي كوب واحد من عصير قصب السكر على ما يقرب من 269 سعرة حرارية أي ما يعادل 100 جرام من السكر، هذا هو السبب في أن الأطباء يقترحون علينا أيضًا تناول كوب واحد فقط من قصب السكر في اليوم.

2- يصبح ساما عند التخزين:

يصبح عصير قصب السكر سامًا بسهولة وبسرعة إذا قمت بتخزينه لأكثر من 15 دقيقة، فسوف يتأكسد ما يضر بصحتنا، كما تعمل هذه الأكسدة أحيانًا مثل السم داخل الجسم وتسبب العديد من المشاكل المتعلقة بالمعدة، هذا هو السبب في أنه من الأفضل تناول عصير قصب السكر الطازج.

3- يزيد من خطر الإصابة بالأرق:

يحتوي عصير قصب السكر على البوليكوسانول، ويمكن أن يسبب هذا المركب مشاكل صحية خفيفة في أجسامنا، كما يمكن أن يؤدي استهلاك هذا المركب أكثر من الحد إلى الأرق.

4- يجعل الدم رقيقا:

يمكن أن يجعل البوليكوسانول الموجود في عصير قصب السكر دمك رقيقًا، وبالتالي، فإن قصب السكر يعطل الدم لتكوين الجلطات التي تؤدي إلى نزيف مفرط من الجسم، لذا، إذا كنت تتناول أي دواء يؤدي بالفعل إلى ترقق الدم ، فلا تتناول عصير قصب السكر أبدًا.

5- يؤثر على مستويات الكوليسترول:

يؤثر عصير قصب السكر على مستويات الكوليسترول، لذا إذا أفرطت في تناوله، فقد يرتفع مستوى الكوليسترول لديك، وهو أمر غير جيد بشكل عام، كما إنه ليس جيدًا بشكل خاص إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، لهذا السبب، يجب أن تحافظ على تناول عصير قصب السكر بشكل معتدل.