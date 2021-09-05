«نقوش الشطرنج والآرت ديكو».. أبرز صيحات الموضة لخريف وشتاء 2021-2022

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تفضل النساء ارتداء الملابس المنقوشة في فصل الشتاء والخريف، وهي أبرز صيحات الموضة هذا العام، التي تتصدر موسم خريف وشتاء 2021-2022، فالاهتمام باختيارها يمكن أن يجدد من إطلالتك التقليدية ويعطيك مظهرًا جذابًا لهذا احرصي على اختيارها مع الملابس المناسبة لك، حسبما أوردها موقع «Carmen Busquets Dot Com».

نقوش الحيوانات

تعد الملابس المنقوشة بأشكال مختلفة من الحيوانات من أكثر صيحات الموضة رواجاً لموسم الشتاء والخريف 2021 التي تعكس مظهرا جذابا وغير تقليدي، وهي من الصيحات التي ظهرت هذا الصيف مع مختلف القطع ولكنها مستمرة معكِ حتى الشتاء المقبل.

ظهرت على منصات عروض الأزياء العديد من النقشات بجلد الفهد المنقط والحمار الوحشي الـ «Zebra» وجلد الثعابين فكانت هذه النقوش هي الأبرز والأكثر رواجاً، وتنوع ظهور نقشة الحيوانات مع مختلف أنواع الملابس سواء البليزرات أو الجواكيت أو البناطيل أو التنورة.

نقشة الشطرنج

ضمن أبرز صيحات الموضة لخريف وشتاء عام 2021 وظهرت نقشة الشطرنج ضمن مجموعة كبيرة على منصات عروض الأزياء حتى أصبحت اختيار الكثير من السيدات في هذه الآونة وذلك لأنها تضيف مظهرًا أنيقًا للمرأة وعند اختيارها مع الملابس العملية تعكس مظهرا غير تقليدي.

نقوش الورد

رغم أن نقشة الورد اعتدنا عليها في فصل الصيف فإن الملابس الخريفية والشتوية لهذا العام تأخذ الشكل نفسه بنقوش الزهور وهي موضة خريف وشتاء 2021-2022 ويمكنك اختيارها حيث يتنوع ظهورها مع الجاكيت أو البنطلون أو الفساتين بشكل عصري أنيق وجذاب للغاية.

موضة الملابس بنقوش الآرت ديكو

تحرص العديد من النساء على ارتداء الملابس المنقوشة بالآرت ديكو، وقدم مصممو الأزياء أشكال مختلفة من هذه النقشة والمزينة بنقوش الأرت ديكو الـ Art Deco بشكل راقي، فهي النقوش لا تتناسب سوى مع المرأة التي ترغب في اعتماد نقوش بشكل مميز وغير تقليدي.