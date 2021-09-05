8 أطعمة تسبب الإصابة بالنوبة القلبية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نوبة القلب هي حالة طبية طارئة يتم خلالها منع إمداد القلب بالدم فجأة، عادة بسبب جلطة دموية.

وهناك العديد من الأطعمة التي يجب الانتباه أثناء تناولها، لأنها تزيد من مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية، وفق ما ذكر موقع "eatthis".

1- المخبوزات:

المخبوزات تحتوي على السكر والدهون المشبعة المخفية، ما قد يرفع نسبة الكوليسترول الضار، كما أنها تحتوي أيضا بعض أنواع السمن المهدرج الذي يحتوي على دهون متحولة، والتي ثبت أنها ترفع مستويات الكوليسترول.

2- البطاطس المقلية:

ارتبطت السمنة ودهون البطن بأمراض القلب والأوعية الدموية، وكلما زاد عدد الدهون المخزنة في منطقة الخصر، ارتفع ضغط الدم وسكر الدم ومستويات الكوليسترول.

وتعتبر البطاطس المقلية تهديدًا ثلاثيًا لصحة قلبك، حيث أنها لا تمتلئ فقط بمصادر الكربوهيدرات البسيطة التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولكنها أيضًا مليئة بالدهون والملح.

3- الآيس كريم:

الآيس كريم يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر غير مرغوب فيه لقلبك، وأيضا على السعرات الحرارية والتي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن وضعف صحة القلب.

4- البيتزا:

ثاني أكبر مساهم في الدهون المشبعة التي تسبب الكثير من المشاكل للقلب، لذا من الأفضل تناول شريجة واحدة فقط وقم بإقرانها بسلطة جانبية للمساعدة في تعزيز الشعور بالشبع وزيادة تناولك للألياف، وسيساعد ذلك على خفض الكوليسترول السيئ والحفاظ على صحتك.

5- الصودا :

الصودا ببساطة ليست مفيدة لك بأي شكل من الأشكال، وهي بالتأكيد لا تساعد قلبك على الإطلاق، كما أن شرب الصودا له عواقب وخيمة، حيث أنها تعزز ارتفاع الأنسولين، ما يؤدي إلى زيادة الوزن ويمكن أن يسبب مجموعة من الاضطرابات الأيضية، ويمكن أن يؤدي السكر الموجود بها إلى الالتهاب الذي يسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى أن تناول الصودا الدايت سيطلب من البنكرياس إنتاج المزيد من الأنسولين، مما سيزيد السمنة (رواسب الدهون) وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6- الحلوى:

الحلوى تحتوي على نسبة عالية من السكر، ويمكن هذا أن يزيد من الترسبات الدهنية، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

7- الدجاج المقلي:

الدجاج المقلي مع الجلد يحتوي على نسبة من الكوليسترول، ما يعرضك إلى مخاطر الإصابة بالنوبة القلبية.

8-البسكويت:

البسكويت مليئ بالدهون غير المشبعة التي يمكن أن تؤذي قلبك، كما أنه مصنوع من زيت فول الصويا المهدرج.