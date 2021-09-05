يدخل موسوعة جينيس. .رجل يأكل الموز في 37 ثانية دون استخدام اليدين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ما مدى سرعة تناول طعامك المفضل؟ حسنًا، إنه سؤال شخصي تمامًا للكثير منا، لكن بالنسبة لمايك جاك أوف، فقد كان دائمًا الأسرع في تناول الطعام، الذي حطم العديد من الأرقام القياسية العالمية ووصل إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

مايك هو شخص نباتي ، يدير قناة YouTube Mike Jack Eats Heat !، وفاز بـ 8 أرقام قياسية في موسوعة جينيس حتى الآن.

وفقًا لحساب Instagram الرسمي لـ GWR ، فإن أحدث رقم لمايك هو تناول موزة دون استخدام يديه في 37.782 ثانية، جاء في المنشور الأخير، "النباتي مايك جاك أوف ملك الأكل السريع – دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من جديد".

في بيان ، ذكر موقع GWR أن "أسرع وقت لتناول موزة (بدون يد) هو 37.782 ثانية، وقد حققه مايك جاك (كندا)، أونتاريو، في 6 مارس 2021"، وفقا لموقع Indiatimes.

يعد مايك نباتيًا سريعًا في تناول الطعام وهو يسعى لإثبات أن "النظام النباتي" بسيط ولا يتطلب الكثير من التضحية كما يعتقد الكثير من الناس.

في الماضي، سجل مايك أرقام أخرى، والتي تشمل، أسرع وقت لتناول ثلاث فلفل من نوع Bhut Jolokia (9.75 ثانية) ، معظم فلفل Bhut Jolokia chilli الذي يتم تناوله في دقيقة واحدة (97 جرامًا)، وهو أسرع وقت لتناول ثلاث فلفل Carolina Reaper Chillies ، وهو أسرع وقت لتناول شرب لترًا من صلصة الطماطم وأكثر.