لربات البيوت.. إزاي تختاري ثمرة الرمان من شكلها ولونها؟

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

بدأ موسم الرمان، أكثر الفواكه اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثيرين، نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من الفوائد الغذائية والصحية، لكن لا بد من الاختيار الجيد لثمرة الرمان، إذ أن إزالة بذورها لتناوله يتطلب مجهودًا أكثر من الفواكه الأخرى.

وعرض موقع «ويكي هاو» عددًا من الخطوات التي يمكن أن تتبعها ربات البيوت لشراء الرمان الجيد.

اختيار الثمرة الثقيلة

وزن ثمرة الرمان الثقيلة يشير إلى كمية العصير التي يمكن أن تحصل عليه منها، لذلك احرصي دائمًا على اختيار ثمرة الرمان الثقيلة.

شكل الثمرة

تحققي جيدًا من شكل ثمرة الرمان، فالشكل غير الناضج سيكون مستديرا، إذ أن الرمان ينضج، وتنتج بذوره المزيد من العصير وتجعل شكله أكثر تربيعا ومسطحا، مما يشير إلى أن تاج ثمرة الرمان المفتوح إلى أنه أكثر نضج.

لون الثمرة

اختاري ثمرة الرمان ذات القشرة الملونة العميقة، وتتنوع القشرة في ظلال اللون الأحمر، من الساطع إلى البني أو حتى الوردي، ويجب أن تكون القشرة لامعة أيضًا.

بينما لون القشرة لا يشير إلى أي شيء عن النضج أو النكهة، فكلما كان اللون أعمق، كان ذلك أفضل.

ملمس الرمان

لا ينبغي أن يكون قشر الرمان الجيد طري جدًا ويجب أن يكون صلب الملمس، وتأكد من عدم وجود أجزاء طرية جدًا أو تالفة وأن القشر ناعم الملمس، ويمكن أن تشير البقع اللينة جدًا أو أي نقر في القشر إلى التسوس.

عصير الرمان

ويتهافت الكثيرون على تناول عصير الرمان بسبب كونه يحتوي على عدة فيتامينات مفيدة، وبحسب موقع «ميديكال نيوز توداي» فإن لديه فوائد عديدة مثل تقليل الالتهاب وحماية الخلايا ورفع كفاءة الجهاز المناعي ومقاومة البكتيريا والميكروبات، ومنع التهاب المفاصل، ومفيد لصحة القلب كونه يحسن تدفق الدم، ويساعد في خفض ضغط الدم، ويستخدم كعلاج تقليدي لمرض السكري في الشرق الأوسط والهند، حيث يساعد في تقليل مقاومة الأنسولين وخفض نسبة السكر في الدم.