مها أحمد في حفلات الساحل.. وصلات رقص وخرز أزرق وأزمات مع متابعيها «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منذ أن ظهرت خلال الآونة الأخيرة في العديد من الحفلات الغنائية بمدينة الساحل الشمالي، وأصبحت الفنانة مها أحمد، حديث الكثيرين من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما أثارت الجدل حولها بسبب بعض الأزمات التي أثيرت بينها وعدد من متابعيها الذين انتقدوا تصرفاتها وربطها بتقدمها في العمر، بعد وصلات رقص شاركتها عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، فيما دعمها آخرون بأنها تمتلك الحرية الكاملة في الاستمتاع بلحظاتها الخاصة، وهو ما دفعها للتطاول على البعض من مهاجميها بالألفاظ غير اللائقة.

بداية الأزمات

21 أغسطس الماضي، كان بداية اشتعال الأزمات بين مها أحمد ومتابعيها، وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، ونعي الأولى المؤثر لها، فضلا عن عدم حضورها الجنازة نظرًا لتعرضها لوعكة صحية منعتها من التحرك، حسبما كشفت في منشور سابق، وذلك بعدما ظهرت في وصلة رقص مع ابنها، بحفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، وسرعان ما وُجهت إليها التوبيخات والانتقادات اللاذعة من قبل الكثيرين.

حفل حسن شاكوش

وما إن مرت أيام قليلة على أزمة مها أحمد مع جمهورها، حتى ظهرت في مقاطع فيديو جديدة وهي تغني وترقص بحفل مطرب المهرجانات الشعبي حسن شاكوش، وهو ما اعتبره البعض ردًا منها على مهاجميها بكونها لا تبالي بأحاديثهم نحوها.

خرز أزرق

ولم تتوقف مها أحمد عن توجيه التعليقات المثيرة لغضب مهاجميها، إذ نشرت مقطع فيديو قبل ساعات قليلة، وهي ترقص خلاله في حفل الفنان أحمد سعد في المدينة الساحلية ذاتها، وترتدي فستان أسود «أوف شولدر»، وقصير حد الركبة.

وأرفقت «مها» تعليقًا قائلة: «إيه رأيكم أخس خمسة كيلو كمان ولا كده كويس، أديني روحت حفلة أحمد سعد، يارب يا أحمد تشغلني معاك وتخليني أغني»، وذلك مع وضع رموز تعبيرية على شكل خرز أزرق اللون، لدفع الحسد عنها، وهو ما اعتبره البعض نوعًا من أنواع إثارة استفزاز متابعيها.