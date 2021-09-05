ريا أبي راشد بإطلالة باهظة الثمن في مهرجان فينيسيا.. تقترب من 5 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

شاركت الإعلامية ريا أبي راشد، متابعيها أحدث إطلالة لها خلال مشاركتها على السجادة الحمراء في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 78 بإيطاليا.

ظهرت ريا أبي راشد، مرتدية فستانا أسود اللون من مجموعة من تصميم زهير مراد، من خامة التافتا، وبقصة حمالات مفتوحة على الصدر، إضافة إلى أنه منفوش من أسفل وبفتحة بطول الساق، ويبلغ سعر الفستان بحسب ما هو معروض على الموقع الخاص بالمصمم سعر 4213 دولار وهو ما يعادل 66.270 جنيه.

ونسقت مع الإطلالة سلسلة على شكل ثعبان، مرصع بالماسات والأحجار الكريمة، يبلغ سعره على موقع بيعه 300.000 دولار بما يعادل 4.719 مليون جنيه.

بينما من الناحية الجمالية اختارت تسريحة الشعر الويفي، ومكياجًا بالألوان البنية.