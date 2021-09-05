كورونا اليوم: طرق الوقاية من المتحورات.. وسر عدم فرك موقع الحقن بعد اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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سر عدم فرك أو تدليك موقع الحقن بعد التطعيم

لماذا لا يجب عدم فرك أو تدليك موقع الحقن بعد التطعيم ضد كورونا،.. هذا ما يستعرضه موقع timesofindia.

يعد التقرح والتصلب الذي يحدث بعد التطعيم في موقع الحقن أحد الآثار الجانبية للقاح التي نوقشت بشكل شائع، يمكن أن يستمر الألم والاحمرار، والذي يمكن أن يظهر أيضًا على شكل ألم "ذراع كوفيد" الشديد لأيام ويجعل من الصعب على الشخص تحريك الجزء العلوي من الذراع، حيث تم حقن اللقاح، قد تكون بعض الاستجابات الموضعية للقاحات، مثل المعاناة من تصلب أو تورم خفيف في موقع الحقن، مؤلمة جدًا وتجعل من الصعب تحريك الذراع، في حين أن تدليك المنطقة أو الفرك المهدئ قد يبدو مفيدًا للغاية ويخفف أي التهاب، ينصح الخبراء بعدم القيام بذلك باستخدام اللقاحات، قد يكون الفرك السريع في نقطة معينة للحقن أمرًا سيئًا أيضًا.

طرق الوقاية من المتحورات

‎"متحورات كورونا" أصبحت كابوسا يطارد الناس حول العالم، خاصة مع سلالتي "دلتا" و"مو"، اللتين يؤكد خبراء منظمة الصحة العالمية أنهما أسرع انتشارا وأكثر خطرا من فيروس كورونا الأصلي.

وفقا لموقع سكاي نيوز، يجب أخذ اللقاحات والاستمرار في الإجراءات الاحترازية والوقائية، والبعد عن مصادر التلوث والعدوى، مع الاهتمام بالتغذية الصحية من أجل رفع المناعة وتعزيز قدرة الجسم على مواجهة الفيروس بكل متحوراته.

عالم أمريكي يفجر مفاجأة بشأن "أصل كورونا"

قال عالم أمريكي بارز إنه سمع للمرة الأولى عن تفشي فيروس كورونا، قبل أسبوعين، من أول تحذير أطلقته الصين في عام 2019 بشأن الجائحة التي اجتاحت العالم، ويقوض حديث الأستاذ في جامعة كولومبيا، إيان ليبكين، الرواية الرسمية الصينية إزاء أصل كورونا.

وصرح ليبكين خلال فيلم وثائقي للجامعة عن الوباء أنه سمع للمرة الأولى عن وباء كورونا في 15 ديسمبر عام 2019، وكرر التاريخ مرة أخرى للتوضيح، وهذا يتناقض مع إعلان بكين عن الوباء في أواخر الشهر ذاته، والرواية الرسمية الصينية تقول إنه قبل الإعلان الرسمي عن الوباء في مدينة ووهان، لم يكن هناك سوى 5 مصابين بالوباء فقط، وفقا لسكاي نيوز.

وقال إنه سمع عن الفيروس في منتصف ديسمبر، مشيرا إلى أنه كان "يتتبع المرض مع أصدقائه هناك في مراكز السيطرة على الأمراض والحكومة الوطنية"، وأضاف نقلا عن باحث صيني أنه كان بالإمكان منع وقوع كارثة الوباء، في حال عملت أنظمة الإنذار بشكل صحيح.