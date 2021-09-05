8 حالات صحية لقاحات كورونا أقل فعالية معها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

وجدت دراسة جديدة أن اللقاحات ضد فيروس كورونا تحمي الفئات المعرضة للخطر سريريًا أقل من المتلقين الأصحاء، حيث حذر الباحثون من أن أربعة من كل 10 أشخاص من المعرضون للخطر سريريًا لا يستجيبون للقاحات ضد فيروس كورونا، مثل أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة، وأن هذا يشمل المصابين بأنواع معينة من السرطان، وفقًا لموقع express.

تقوم دراسة أوكتاف - وهي تجربة متعددة المراكز على مستوى المملكة المتحدة بقيادة جامعة غلاسكو وبتنسيق من وحدة التجارب السريرية لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة بجامعة برمنجهام - بتقييم الاستجابات المناعية للتطعيم ضد فيروس كورونا COVID-19 في المرضى الذين يعانون من مناعة بوساطة، الأمراض الالتهابية.

استخدم أوكتاف أيضًا مجموعة متنوعة من الاختبارات المناعية الحديثة التي أجريت على عينات الدم المأخوذة قبل أو بعد التطعيم ضد COVID-19 في حوالي 600 شخص تم تجنيدهم في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

تشير البيانات المبكرة إلى أن 40 في المائة من الأشخاص في مجموعات المرضى التي خضعت للدراسة أظهروا استجابة مناعية مصلية منخفضة بعد لقاحين من السارس- CoV-2.

تظهر البيانات الأولية أن ما يقرب من 11 في المائة من المرضى الذين يعانون من نقص المناعة يفشلون في إنتاج أي أجسام مضادة بعد 4 أسابيع من لقاحين، وتم العثور على الفشل في إنتاج الأجسام المضادة بنسبة أعلى في بعض المجموعات الفرعية المحددة من المرضى؛ على وجه الخصوص، في المرضى الذين يعانون من التهاب الأوعية الدموية المرتبط بـ ANCA والذين تلقوا علاج ريتوكسيماب.

واحد من كل 10 أشخاص يعانون من ضعف في جهاز المناعة لم ينتج أي أجسام مضادة على الإطلاق، بينما وجد أن 40 في المائة لديهم أقل من الأشخاص الذين لا يعانون من حالات صحية أساسية.

وجد أوكتاف أن عدد المرضى الذين لديهم مستويات منخفضة من الأجسام المضادة حسب مجموعة المرض مقارنة بخط الأساس للمتلقين الأصحاء كانت:

-أولئك الذين يعانون من الأجسام المضادة السيتوبلازمية المضادة للغذاء (ANCA) - التهاب الأوعية الدموية المرتبط (AAV) (مجموعة من الأمراض التي تتميز بتدمير والتهاب الأوعية الصغيرة) والذين يتم علاجهم باستخدام ريتوكسيماب - 90 بالمائة

-أولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل - 54 في المئة

-أولئك الذين يخضعون لغسيل الكلى (النوع الأكثر شيوعًا من غسيل الكلى - إجراء لإزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الدم عندما تتوقف الكلى عن العمل بشكل صحيح) - 21 بالمائة

-أولئك الذين يخضعون لغسيل الدم ويتلقون علاجًا مثبطًا للمناعة - 42 في المائة

-المصابون بأمراض الكبد - 51 في المائة

-المصابون بسرطان صلب - 17 في المائة

المصابون بأورام الدم الخبيثة (سرطانات الدم) - 39 في المائة

-أولئك الذين خضعوا لعملية زرع الخلايا الجذعية المكونة للدم (زرع نخاع العظم) - 33 في المائة

قال البروفيسور بام كيرنز، مدير وحدة التجارب السريرية لأبحاث السرطان بجامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، عن المسار: "نُصح عدد كبير من الأشخاص بالحماية لأنهم يعانون من حالات مرضية أو أمراض طويلة الأمد تجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة الشديدة، المرض والوفاة من COVID-19.

ومضى البروفيسور كيرنز ليخلص إلى أنه: "بينما نعلم أن لقاحات COVID-19 فعالة للغاية في الأفراد الأصحاء، ظلت الأسئلة حول مدى فعاليتها في حماية المصابين بأمراض مزمنة."

لوحظ أن 39 في المائة من مرضى سرطان الدم لديهم مستويات أقل من استعادة الأجسام المضادة في التجربة، فقالت كارولين دونوجو، مسؤولة الاتصالات والمعرفة العلمية الأولى في منظمة أبحاث سرطان الدم: "أظهرت البيانات باستمرار أن بعض مرضى المايلوما، وخاصة أولئك الذين يتلقون العلاج، لا يستجيبون أيضًا للقاحات COVID-19، مع ينتج بعض المرضى مستويات أقل بشكل ملحوظ من الأجسام المضادة أو حتى عدم إنتاج أجسام مضادة استجابة للقاحات.

"يظهر بوضوح أن هناك زيادة في الاستجابة المناعية من الجرعة الأولى إلى الجرعة الثانية في المرضى الذين يعانون من نقص المناعة، ويشير هذا إلى أنه يمكن للمرضى الاستفادة من جرعة ثالثة.