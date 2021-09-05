ماذا يحدث داخل جسمك عند أخذ لقاح كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد التطعيم ضد فيروس كورونا الطريقة الوحيدة لمكافحة الفيروس، لذا تشجع الحكومات في جميع أنحاء العالم المواطنين على التطعيم في أسرع وقت ممكن.

وعلى الرغم من تطعيم أكثر من خمسة مليار شخص على مستوى العالم، إلا أنه لا يزال هناك بعض الأشخاص الذين يخافون من التطعيم بسبب آثاره الجانبية، وللتخفيف من قلقك، نحاول هنا شرح ما يحدث داخل جسمك بعد التطعيم ولماذا يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية شائعة، بينما لا يعاني البعض الآخر، وفقًا لموقع timesofindia.

-ماذا يحدث عندما تحصل على التطعيم؟

التطعيم هو عملية اكتساب مناعة لمحاربة العدوى في المستقبل، فتحتوي اللقاحات على عامل يشبه الفيروس أو البكتيريا أو الطفيلي المسبب للمرض، والذي يكون في حالة COVID-19 هو فيروس SARS-CoV-2. يحتوي اللقاح إما على كائن حي دقيق ضعيف أو ميت أو سمومه أو بروتين سطحي، ويحتوي على المادة الجينية للفيروس، والتي يمكن للجسم بعد ذلك قراءتها لتكوين استجابة الجهاز المناعي.

عندما يتم حقن اللقاح، ينتقل العامل إلى خلايا أنسجتنا، بعد ذلك، فإنه يجذب انتباه بعض الخلايا "التغصنية"، والتي لها وظيفة محددة لمراقبة الدخلاء الذين ربما دخلوا الجسم، تلاحظ الخلايا التي تقوم بالدوريات هذا العامل الذي لم يسبق له مثيل وتنبه الجسم ضده.

تقوم الخلايا المتغصنة بذلك عن طريق قراءة التعليمات الجينية حول الفيروس الذي يتم حقنه في الجسم من خلال اللقاح، بعد ذلك، يتم نسخ المعلومات لجهاز المناعة ليقرأها ويتفاعل معها.

-لماذا يعاني بعض الأشخاص من آثار جانبية بعد أخذ الحقنة؟

معظم الآثار الجانبية التي يسببها اللقاح هي علامات على أن الجهاز المناعي يستجيب بالطريقة المفروض أن يستجيب لها، تشمل بعض الآثار الجانبية الشائعة للقاح COVID-19 وجعًا أو تورمًا في موقع الحقن، والتعب، والصداع، والحمى، والقشعريرة، والغثيان، وآلام العضلات.

تخدع اللقاحات النظام إلى الاعتقاد بأن العامل الممرض الفعلي قد دخل الجسم لأنه لا يمكنه التمييز بين عامل اللقاح والفيروس الفعلي، تندفع خلايا الدم البيضاء إلى البقعة لتفكيك الفيروس والأجسام المضادة ثم تهاجم الحطام المنتشر حول الانهيار، وهذا يجعل مكان الحقن أقرب إلى ساحة معركة صغيرة.

تؤدي السيتوكينات والكيموكينات إلى التعب والوجع بعد أخذ اللقاح، وتقوم هذه المواد بتوجيه المزيد من الخلايا المناعية من أجزاء الجسم الأخرى إلى الموقع المصاب، هذا يؤدي إلى التهاب وتورم مؤقت في الغدد الليمفاوية في منطقة الإبط.

-لماذا لا يجب عليك تخطي الطلقة الثانية؟

هناك حاجة لجرعتين لأن اللقطة الأولى تخلق أجسامًا مضادة معادلة في الجسم، والتي تمنع فيروس SARS-CoV-2 من إصابة الشخص بالمرض، لكن حماية الأجسام المضادة يمكن أن تكون قصيرة العمر، وبالتالي، في معظم الحالات، هناك حاجة إلى جرعة ثانية لمساعدة الجسم على توليد استجابة أكثر قوة وطويلة الأمد ضد المرض عن طريق قفل ذاكرة الفيروس.

تساعد الحقنة الثانية الجسم على تكوين خلايا ذاكرة طويلة المدى بالإضافة إلى الأجسام المضادة الوقائية قصيرة المدى، وبالتالي، يعاني العديد من الأشخاص من آثار جانبية أقوى بعد اللقطة الثانية حيث أن الجسم لديه الآن استجابة أقوى وأسرع وأفضل تجهيزًا ضد الفيروس.

على الرغم من أن الخوف من الآثار الجانبية قد يخيف قلة من الناس من الحصول على اللقطة الثانية، يحتاج المرء أن يتذكر أن الآثار المحتملة لعدوى COVID-19 قد تكون أسوأ بكثير وقد تكون قاتلة.