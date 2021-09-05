بعد مرض شريف مدكور.. طرق التفريق بين أعراض كورونا وفيروس A «الصفرا»: لون البول أولا

القاهرة - سمر حسين - صحة

بعد فترة طويلة من الغياب امتدت شهرًا كاملًا بسبب تعرضه لأزمة صحية، عاد الإعلامي شريف مدكور، للظهور مجددًا على شاشة قناة الحياة، ببرنامج «4 شارع شريف»، وذلك إثر إصابته بمرض فيروس A «الصفرا».

تشابه أعراض الإصابة مع فيروس كورونا

وخلال تصريحاته، كشف «مدكور» تفاصيل أزمته الصحية، التي بدأت بظهور بعض الأعراض عليه، والتي تشابهت بشكل كبير مع الأعراض الشائعة والمتعارف عليها لفيروس كورونا المستجد، قائلًا: «بقالنا شهر في إجازة بسببي، بسبب وعكة صحية جاءت لي، وهي فيروس A في الكبد أو الصفرا، وعندما يصاب به شخص يشعر بأعراض تشبه تماما أعراض كورونا، سخونية، صداع شديد، تكسير في الجسم عدم الرغبة في الأكل».

وبسبب ظهور تلك الأعراض، قدم الكثير من المحيطين بالإعلامي شريف مدكور، النصائح له بالحصول على بروتوكول علاج الوباء العالمي، لكنه رفض الأمر، حتى ظهور نتيجة التحاليل الطبية الخاصة به، والتي أثبتت فيما بعد إصابته بـ«الصفرا».

كيفية التفريق بين أعراض كورونا والصفرا

وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، خلال حديثها لـ«هن»، كيفية التفريق بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد والصفرا، في عدة خطوات بسيطة.

طرق مباشرة

وقالت «عبدالوهاب»، إنه يمكن اكتشاف الإصابة من خلال عرضين مباشرين هما:

- لون البول والذي يشبه لون الشاي.

- لون حدقة العين التي تميل إلى الاصفرار، إذ يعد هذين العرضين سمات واضحة تثبت الإصابة بفيروس A.

طرق غير مباشرة

وتابعت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة، أن الطرق غير المباشرة تتمثل في:

- التعرف على التاريخ المرضي للمصاب، من خلال استكشاف هل كان مخالطا لأحد من مصابي فيروس كورونا أم لا، «بسأل المريض هل كان في حد في عيلته أو مقرب ليه مصاب بكورونا ولا لا».

- إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، والتي تحدد بشكل قاطع مدى الإصابة.