بعد صعق الطفل «رضا».. تعرف على إجراءات حماية الأطفال من مخاطر الكهرباء

القاهرة - سمر حسين - ماما

أثار حادث صعق الطفل «رضا» والذي تم إنقاذه من قِبل أحد المواطنين، خلال لمسه أحد أعمدة الكهرباء في محافظة الشرقية، اهتمام الناس لمعرفة الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية الأطفال من خطر التعرض لصعق الكهرباء.

كيفية حماية الأطفال من مخاطر الكهرباء

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء عن الإجراءات التي يجب أن يتخذها المواطن لحماية الأطفال من خطر التعرض لصعق الكهرباء وهي كالتالي:

- عدم السماح للأطفال بالاقتراب من الأجهزة الكهربائية والتأكد من أن الأسلاك الكهربائية بعيدة عن متناولهم.

- شرح خطورة الكهرباء والطرق الصحيحة للتعامل مع الأجهزة الكهربائية للأطفال عند بلوغهم سنا تسمح لهم بفهم ذلك.

- إبقاء الأجهزة الكهربائية مفصولة عن الكهرباء في الأوقات التي لا يتم استخدامها.

- إغلاق منافذ المقابس لمنع الأطفال من إدخال أي شيء فيها، كما يُمكن إخفاء هذه المقابس خصوصاً قليلة الاستخدام منها بواسطة قطع الأثاث.

- إبعاد الأجهزة الكهربائية الخفيفة والصغيرة عن متناول الأطفال لتجنب العبث بها أو حتى لمسها.

- استخدام قطعة بلاستيكية خاصة بتقصير السلك واستخدام طول السلك حسب الحاجة له، وذلك في حال كان السلك الكهربائي الخاص بالجهاز طويلاً ولا يتم استخدام إلا جزء بسيط من طوله، مما يحمي الأطفال من التعثر به، أو سحبه أو إيقاع الجهاز الكهربائي وتعرضهم للأذى.

- تغطية الوصلات الكهربائية التي تتيح إيصال عدة أجهزة كهربائية في نفس الوقت، باستخدام غطاء خاص، لتقليل احتمالية عبث الأطفال بها.

- استخدام الأضواء الليلية الخافتة لتجنب تعثّر الأطفال أو اصطدامهم بقطع الأثاث عند استيقاظهم ليلاً.

- إصلاح الأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها أو تُصيب الشخص برعشة كهربائية عند لمسها لحماية الأطفال في المنزل

خطوات تجنب أخطار الكهرباء من استخدام الأجهزة المنزلية

وأشار المصدر إلى الخطوات الواجب اتباعها لتجنب أخطار الكهرباء من استخدام الأجهزة المنزلية للحفاظ على حياة جميع أفراد الأسرة المقيمين بالمنزل.

- الحرص على عدم تعرض المصابيح للكسر عند تركيبها أو تغييرها، حتى لا يتناثر الغبار الضار منها.

- تركيب أنظمة الإنذار من الحريق، التي تعمل عند ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين أو عند استشعارها بوجود دخان.

- الحرص على استخدام غطاء بلاستيكي للمخارج الكهربائية غير المستعملة، كوسيلة لحماية الأطفال من العبث بها.

- اختيار السمك الصحيح للأسلاك الملائم للتيار الكهربائي المار بها، ووضعها في مواسير معزولة، وإجراء الكشف والاختبار الدوري عليها.

- استبدال الأسلاك المتآكلة بأخرى جديدة، وعدم محاولة عزلها بشريط لاصق، ما قد يتسبب فى حدوث صعق كهربائي.