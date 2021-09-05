الامارات | لأول مرة بأميركا .. السيدة الأولى تعثر على وظيفة خارج البيت الأبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بأميركا .. السيدة الأولى تعثر على وظيفة خارج البيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن البيت الأبيض اليوم أن السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن الحاصلة على الدكتوراة في مجال التعليم سوف تستأنف الأسبوع المقبل عملها في إعطاء الدروس الجامعية لكن بشكل حضوري هذه المرة.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن السيدة بايدن ستقوم بالتدريس شخصيا بعد عام من إعطاء الدروس عن بعد بسبب الوباء.

وقال متحدث باسم السيدة الأولى في رسالة عبر البريد الإلكتروني "بإمكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل".

وأشارت الصحيفة إلى أنها ستدرس أصول الكتابة الأكاديمية في جامعة "كوميونيتي كولدج" في فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعا.

وبدأت جيل بايدن التدريس هناك عندما كان زوجها نائبا لباراك أوباما، وهي تعد أول سيدة أميركية أولى تجمع بين دورها في البيت الأبيض ووظيفة خارج الرئاسة.

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