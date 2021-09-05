الامارات | وفاة مؤذن أثناء رفعه الأذان في ليبيا .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مؤذن أثناء رفعه الأذان في ليبيا .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق وفاة مؤذن خلال رفعه الأذان في مدينة بنغازي شرقي ليبيا.

وذكر موقع "طبرق الآن"، أن المتوفى هو عبد الحميد المريمي وقد وافته المنية بعد أذانه لصلاة العصر، إثر إصابته بسكته قلبية.

ويظهر في الفيديو المؤذن وهو يسقط فجأة دون حراك، بينما هرع إليه عدد من رواد المسجد في محاولة لمساعدته، قبل أن يتضح أنه توفي في الحال.

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