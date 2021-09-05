الامارات | نصائح للتمتع بقوام ممشوق وبطن مسطحة

شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتمتع بقوام ممشوق وبطن مسطحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت مجلة «فرويندين» الألمانية المرأة ببذل بعض الجهد والوقت، إذا أرادت التمتع بقوام ممشوق وبطن مسطحة وسيقان رياضية.

وقالت إيما أوبايوفانا، من بيت الأزياء Sweaty Betty للملابس الرياضية، إن على المرأة تأدية التمارين الرياضية التي تستهدف البطن والأرداف والساقين ثلاث مرات في الأسبوع، ويمكن التدريب بالطبع لوقت أطول عند الرغبة في ذلك، وستظهر النتائج الأولى بعد أربعة إلى ثمانية أسابيع، أما النتائج الواضحة فستظهر بعد 12 أسبوع تقريباً.

ويرتبط ظهور تأثير التمارين الرياضية بشكل أسرع باللياقة البدنية، وكيفية الاستجابة للتمارين الرياضية والنظام الغذائي، والتي تختلف من سيدة إلى أخرى.

وتعمل التنويعات المختلفة في تمرين الرفعة الميتة (Deadlift) على تدريب مناطق عدة في الساق مثل عضلات المقعدة أو الجذع.

وتعد تمارين الجسر مفيدة بشكل خاص لمنطقة الأرداف، ويتم التمرين بالاستلقاء على الظهر مع ثني الركبتين وشد عضلات البطن. ورفع الوركين على الأرض حتى يتحاذى الوركان مع الركبتين والكتفين، ويتم الانتظار لمدة تأخذ فيها المتدربة ثلاث أنفاس عميقة.

ودائماً ما ترتبط مدة التمارين الرياضية بالأهداف الفردية، وبشكل عام، يجب ألا يكون التدريب قصيراً جداً، وينبغي الدفع بالنفس إلى أقصى حدودها، ولكن مع عدم المبالغة في ذلك.

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