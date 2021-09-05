«عشان ما تحتارش».. 4 نصائح تساعدك على اختيار بدلة زفافك بسهولة

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

الأناقة والتميز في يوم الزفاف هو الشغل الشاغل للعروسين، وعلى عكس ما تستغرقه العروس من الوقت الطويل للتحضير لإطلالتها في يومها هذا، يظن الكثيرون أن العريس لا يحتاج الكثير من الوقت للانتهاء من إطلالته هو الآخر، لكن مصمم الأزياء الأمريكي، رالف فيتزجيرالد، كشف مؤخرا خلال تصريحاته لمجلة «فوج» العالمية، أن هناك العديد من الأمور التي يجب على العريس أخذها في الاعتبار عند اختيار بدلة الزفاف.

نصائح للعريس عند اختيار بدلة زفافه

وخلال تصريحاته، قدم مصمم الأزياء الأمريكي، مجموعة من النصائح للرجال المقبلين على الزواج، وذلك عند اختيارهم لبدلة الزفاف، والتي تمثلت في التالي:

1- اختيار البدلة بشكل يتفق مع شخصية العريس.

2- يجب النظر إلى كافة التفاصيل الخاصة بتصميم بدلة الزفاف، من حيث نوع النسيج المناسب للطقس.

3- يجب أن تكون البدلة مريحة.

4- إذا كان حفل الزفاف سيقام في مكان ما بالقرب من خط الاستواء، فقد تكون بدلة الكتان هي خيارك الأفضل، إذ ستبقيك تلك المادة خفيف الوزن، ويفضل اختيار اللون ما بين الرمادي الفاتح أو البني.

بدلة الزفاف البيضاء

وعلى الرغم من أنه ليس من المناسب ارتداء اللون الأبيض لـ بدلة الزفاف احترامًا للعروس، إلا أنه لا توجد قيود من هذا القبيل على العريس، ففي الواقع، أثبت خبراء الأزياء حول العالم أن البدلات الرسمية البيضاء مثالية لحفلات الزفاف التي تقام في الهواء الطلق خلال أشهر الربيع والصيف أو في الأماكن الأكثر دفئًا.

رابطة العنق

ويعود قرار اختيار رابطة العنق المناسبة في النهاية إلى شكليات حفل الزفاف، فإذا قررت أنت وشريكتك إقامة حفل زفاف رسمي، فإن رابطة العنق السوداء هي الأنسب.