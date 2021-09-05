رسالة مؤثرة من لولا فاني بعد 3 أيام من إعلان مرضها: في لسان بيهون المحن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم يتوقف تفاعل متابعيها عند فيديوهاتها التي تقدمها عبر منصة «يوتيوب» فقط، ونصائحها للأمهات حول تربية الأبناء، حيث أثارت أزمتها الأخيرة ومداهمة المرض المفاجئ لها، تعاطف الكثيرين من محبيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دفع الـ«يوتيوبر» «ليلى» الشهيرة بـ لولا فاني، إلى توجيه رسالة شكر لجمهورها، عبر منشور بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قبل ساعات قليلة.

رسالة لولا فاني لمتابعيها

وخلال المنشور، دونت «لولا»: «كل الحب والشكر لكل الناس المحترمة اللي دعمتني وواقفة جنبي وفي ضهري حتى لو بدعوة حلوة، بشكر كل النفوس الطيبة والقلوب الصافية اللي بعتالي رسايل في الخاص واللي اتصلوا بيا واللي كتب كومنت إيجابي يرفع من روحي المعنوية، ومن أي ذرة حب بانت وقت الشدة».

وواصلت حديثها: «أنا ربنا ابتلاني بمرض وحمداه وشكراه طبعًا، بس رزقني بناس لسانها يهون المحن والشدائد أحلى جمهور في الدنيا».

مرض لولا فاني

وقبل يومين، أعلنت الـ«يوتيوبر» لولا فاني، البالغة من العمر 25 عامًا، إصابتها بالمرض المناعي MS، عبر مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق «فيس بوك»، وذلك بعدما استعرضت إحدى الرسائل التي وصلتها من أحد المتابعين مؤخرًا، وجاء مضمونها: «إنتي بتجيبي الصحة دي منين.. إنتي ولا كأنك اتجوزتي ولا خلفتي»، وهو ما دفعها للكشف عن تفاصيل مرضها خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ما هو مرض لولا فاني؟

وكشفت الدكتورة هدير ناجي، طبيبة أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام، خلال حديثها لـ«هن»، تفاصيل مرض لولا فاني، موضحة أنه مرض مناعي يهاجم الجهاز العصبي المركزي «المخ والحبل والشوكي»، مؤكدة أنه يصيب الشباب بكثرة وخاصة السيدات.

أسباب الإصابة بالمرض

أما عن أسباب الإصابة بالمرض المناعي، قالت «ناجي» إنها غير واضحة بشكل كامل، سوى أنه نقص في فيتامين «د» أو الإصابة بفيروس اسمه «EBv».

من هي لولا فاني؟

- اسمها بالكامل ليلى خالد البنا والشهيرة باسم «لولا فاني».

- تبلغ من العمر 25 عامًا.

- بدأت مشوارها مع منصة «يوتيوب» في أوائل عام 2018.

- يصل عدد متابعيها عبر قناتها على موقع يوتيوب نحو مليوني شخص.

- تقدم خلال فيديوهاتها، نصائح للأمهات والأطفال بطريقة فكاهية.