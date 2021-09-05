طبيبة توضح تفاصيل نمو الشعر عند الأطفال وطرق العناية به: بلاش توك وأساتك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الحفاظ على شعر الأطفال وبخاصة الفتيات، أمر تسعى الأمهات جاهدةً للوصول إليه منذ اللحظات الأولى للولادة، بمحاولة البحث عن أفضل الطرق والوسائل للعناية بهم حتى ينمو بصورة صحية وقوية، رغم العديد من الأساطير التي يرددها البعض عن ولادة فتيات بشعر أو بدون، باللون الأسود أو الأشقر، أمهات كثيرات تدخل في نوبة قلق بسبب ولادة أطفالهن دون شعر في البداية، وأخريات يصبن بالهلع بعد تغير لون شعر الطفل ودرجة نعومته وخشونته فضلًا عن ظهور قشرة الشعر.

عديد من التساؤلات تبحث الأمهات عن إجابات لها طوال الوقت، فيما بينهن أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات المتخصصة في مشاكل الأمهات مع الأطفال، خاصة في السنة الأولى من الولادة، والتي أجابت عنها الدكتورة ولاء الأمير، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، خلال استضافتها في برنامج «ماما دوت أم».

مراحل نمو شعر الطفل بداية من داخل الرحم

وتحدثت استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، عن مرحلة تواجد الطفل داخل رحم والدته خلال أشهر الحمل، ومراحل تكون الشعر في الأسبوع الـ14 في جسمه ككل، ثم يبدأ في السقوط شيئا فشيئا حتى يتكون على السائل الموجود حول الطفل داخل بطن الأم، وفي الأسبوع الـ30 يبدأ في تكوين فروة الرأس، وفي الأسبوع الـ32 يبدأ في تكوين الحواجب والرموش.

وأشارت ولاء الأمير خلال حديثها، بأن الأطفال يُولدوا بأكثر من شكل، فنجد منهم من يولد بشعر كثيف من الشعر الأسود أو الفاتح، نتيجة العوامل الوراثية المكتسبة من الأهل، وهناك أطفال يولدون دون شعر، والتي تعتمد على الهرمونات والعوامل الوراثية.

استخدمي مرطبات لقشرة الشعر وبلاش تحطي توكة للبنات

وفيما يخص طبقة القشرة الصفراء التي تتواجد على فروة شعر الطفل بعد ولادته، قالت عنها: «القشرة دي حتى لو كثيفة أو خفيفة بتختفي مع الوقت، ويجب وضع مرطبات على الوجه والشعر والجسم حتى تختفي، ويُنصح بعدم قيام الأم بانتزاع القشرة عن طريق يدها، لوجود فتحة في رأس الطفل والتي تُغلق ما بين 6 أشهر حتى سنة ونصف، وفي حالة عدم اختفائها يجب التوجه للطبيب وأخذ علاجات معينة يحددها الطبيب».

وتقوم الأمهات مع الأطفال من الفتيات في بداية الأشهر الأولى من الولادة، بوضع «توك» للشعر، وهو الأمر الذي حذرت منه ولاء الأمير، إذ قالت: «في بنات بتتولد من غير شعر وتلجأ الأمهات لوضع أساتك للشعر حتى تظهر بإنها فتاة وليس صبي، وهو الأمر غير المستحب إذ يعمل على الضغط على فروة الرأس، كما يعمل على تكبير شكل القورة».