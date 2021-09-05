ساندي لوالد سمكري البني أدمين: مفيش بيني وبين ابنك مشاكل شخصية «أنت بتشهر بيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حكت الفنانة الشابة ساندي تجربتها مع العلاج بـ «الكايروبراكتيك»، مؤكدة أنها تواصلت مع الشاب المعروف بـ «سمكري البني أدمين»، بعد استعانتها بأصدقائها من الوسط الفني، والذين أكدوا لها أنه شخص موثوق ويحمل بعض الشهادات التي تؤهله لممارسة المهنة.

وخلال مداخلة تلفزيونية على قناة «mbc مصر»، أكدت ساندي أنها كانت تعاني من إصابة في العمود الفقري، في 2019 كان الشخص المعروف بـ سمكري البني أدمين تتصدر فيديوهاته وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أنها لم تلجأ إليه لسماع الطقطقة أو لـ «المياصة» على حد وصفها.

وقالت ساندي، إن معاناتها من مرض إعوجاج العامود الفقري تسبب في آلام شديدة وضغط على العضلات، ثم تواصلت مع بعض أصدقائها من الوسط الفني من ضمنهم الفنان كريم فهمي والفنانة أسماء جلال، للاستعانة بهم وسؤالهم عن مدى ثقتهم في هذا الشخص عدما خضعوا لـ الكايروبراكتيك.

وأضافت ساندي: «أخبروني أنهم يثقون به وأنه حاصل على الشهادات والكورسات اللازمة من خارج مصر وحائز على جوائز»، مؤكدة أنها عدة النصب الخاصة به، وتوجهت إلى سمكري البني أدمين وأخبرته أنها لا تحتاج «الطقطقة» أو «الكايروبراكتيك»، فأخبرها بأنه سيتولى عملية تعديل الاعوجاج بالعامود الفقري.

وتابعت: «قريت أن ده غلط ولقيت أنه شخص مثقف وواثق من نفسه ونصب عليا ووقعت من طولي وروحت المستشفى ولجأت لأشعة رنين، والطبيب أخبرني أن الغضروف أحدث تأثيرًا على النخاع الشوكي وتساءل عما إذا كان الأمر ناتج عن حادثة، وكاد يتسبب في شلل رباعي، واخبرني بأنه كان سيعرضني للموت».

ردت الفنانة ساندي على خيري عبدالرحيم والد «سمكري البني آدمين» الذي قاطع مداخلتها على الهواء بحديثه عن الشهادات التي يحملها ابنه قائلًا إنهم 3، الأولى بكالريوس محاسبة، والثانية «الكايروبراكتيك» من الولايات المتحدة الأمريكية، والثالثة منح رياضية حصل عليها من مصر، نافيًا إدعاء البعض بأن نجله بلا شهادة، ومشيرًا إلى أن المحل الذي أغلق ومكتوب على واجهته «سمكري البني آدمين» له بطاقة ضريبية بسجل تجاري بتأهيل رياضي ومساج، وكان يسعى في الترخيص النهائي.

ووجّه حديثه للفنانة ساندي مهاجمًا حديثها على ابنه بأنه كان سيصيبها بهذه المضاعفات، قائلًا إن مَن يدعي ذلك كان يجب أن تحرر محضرًا في حينها ولا يتلاسنوا في الوقت الحالي، وأنها فعلت ذلك لأن بينها وبين نجله مشاكل شخصية.

وهو ما أثار حفيظة ساندي التي دخلت في مداخلة أخرى بعد انقطاع الخط، مهاجمة الأب مدعية تشهيره بها لأنها لا تعرف ابنه وليس بينها وبينه مشاكل، وإنما ذهبت إليه كباقي الفنانين، وأنها لم تتحدث الآن فقط بل تحدثت منذ الواقعة والجمهور يعلم ونقابة الأطباء، وحينما قُبض عليه في المرة الأولى كان بسبب تصعيد بعض الأطباء لمشكلتها.

وخلال السنوات الماضية شاعت مجموعة فيديوهات لأشخاص يلجأون لـ «ي. خ» الشهير بـ«سمكري البني آدمين»، للخضوع لجلسات «الكايروبراكتيك»، وتفاعل معها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت العديد من المشاهدات.

وينتظر سمكري البني أدمين عقوبة رادعة بعدما ضبطته أجهزة الأمن وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام بعد توجيه اتهامات له باستبدال المهنة في البطاقة الشخصية من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة.