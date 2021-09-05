«جوجل» يستعد مع الأمهات للعام الدراسي الجديد 2022 بـ«قلم رصاص وكراسات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2022، والذي يفصلنا نحو ما يقرب من شهر عنه، واستعداد الأسر المصرية لتوفير كافة المستلزمات الخاصة بالمرحلة التعليمية الجديدة لأبنائهم، وثق محرك البحث الشهير «جوجل» تلك المناسبة الهامة من خلال تغيير «اللوجو» الرسمي له، إلى رموز تعبيرية ملونة، جاءت بأشكال الأدوات المدرسية التي يتم استخدامها، كالأقلام الرصاص، والكراسات، وأجهزة الحاسوب وغيرها.

ومع الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد، تحرص العديد من الأمهات على البحث عن كل ما هو مفيد لصحة أولادهن من أطعمة ووجبات غذائية متكاملة لتساعدهم على التركيز خلال تلقي دروسهم، وتمنحهم القدرة على المذاكرة بصورة أفضل.

وخلال هذا التقرير، يستعرض «هن» مجموعة من الأطعمة الطبيعية التي تساعد الأبناء على التركيز في المذاكرة، وفقًا لما ذكره «بولد سكاي» الموقع المعني بالصحة، ويمكنك إدخالها لأبنائك في نظامهم الغذائي بصفة مستمرة.

الشيكولاتة الداكنة

يحفز تناول الشيكولاتة الداكنة من تدفق الدم بالمخ، إذ أنها واحدة من الأطعمة التي تساعد على التركيز وتقوي الذاكرة.

سمك السالمون

يعد سمك السالمون من الأطعمة والمواد الغذائية، الغنية بأحماض «أوميجا 3»، إذ أن تناوله يساعد على تقوية الذاكرة والتركيز بصورة أكبر، فضلا عن تحسين الصحة العقلية.

البنجر

البنجر واحدًا من المواد الغذائية التي تحسن الذاكرة أيضًا، ويساعد تناوله على مواجهة علامات تقدم العمر، والقدرة على التركيز.

البروكلي

يعتبر البروكلي من الخضراوات التي تحسن من قوة الذاكرة فضلا عن زيادته من القدرة على التركيز، والتعزيز من قدرات المخ بشكل عام، لذلك احرصي على إضافته في الوجبات اليومية لأبنائك.

عين الجمل

هو من المكسرات التي تحتوي على أحماض «أوميجا 3» ومضادات الأكسدة، فضلا عن الكربوهيدرات والبروتينات والألياف وبعض الفيتامينات، وكلها عناصر طبيعية تعمل على تقوية الذاكرة وتحسين القدرات الذهنية.