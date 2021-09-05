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طريقة عمل الجمبري في المنزل.. مقشر ومقلي ومع المكرونة

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

09:16 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021

الجمبري

يعتبر الجمبري من المأكولات البحرية المفضلة لدى الكثيرين وبخاصة الأطفال، نظرًا لكونها من الأطعمة اللذيذة والشهية، والذي يعتبره البعض من أنواع المسليات يتناولونها بجانب الأطباق الرئيسية.

وإليك طريقة عمل الجمبري على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل الجمبري المقشر

- 500 جرام جمبري مقشر.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون حسب الرغبة.

- 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

- 6 فصوص من الثوم.

- ملعقة كبيرة من الزبدة.

- ملعقة كبيرة ونصف زيت زيتون.

طريقة تحضير الجمبري المقشر

- يتم تحمير الثوم داخل مقلاة بها الزبد ثم يضاف الليمون.

- يتبل الجمبري بالملح والفلفل والكمون، ثم يضاف للصوص السابق حتى يصبح وردي اللون، ويُقدم.

مقادير عمل مكرونة بالجمبري

مكرونة

جمبري

بصل

ثوم

فلفل ألوان 

جزر 

ملح 

فلفل

أعشاب

كريمة لباني

زيت ذرة 

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري

- افرمي البصل والثوم جيدا وضعيهم في طاسة بها زيت ساخن على النار مع أعشاب مفرومة.

- أضيفي الجمبري ثم المكرونة المسلوقة والفلفل الألوان والكريمة اللباني، وقلبيها قليلا على النار ثم قدميها.

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طريقة تحضير خضار بالجمبري 

مقادير خضار بالجمبري

جمبري 

بصل

ثوم

كوسة

فلفل رومي

شطة 

بسلة

جزر

أعشاب

عصير ليمون 

ملح

فلفل

زيت ذرة   

طريقة تحضير خضار بالجمبري

- أفرمي البصل وضعيه في طاسة على النار بها زيت ساخن.

- قطعي الكوسة مكعبات صغيرة وأضيفيها للطاسة، وكذلك الفلفل الألوان وقليل من الأعشاب وملح وفلفل.

- ضعي الجمبري في الطاسة وعليه البسلة والجزر ثم الطماطم المكعبات مع قليل من الشطة وعصير الليمون وقليل من الماء ثم غطيها واتركيها لتنضج.

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الجمبري المقلي

مقادير الجمبري المقلي

كيلو جمبري مقشر.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ونصف دقيق.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

بيضة.

2 ملعقة كبيرة ليمون.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود.

3 ملاعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.

زيت نباتي للقلي.

طريقة عمل الجمبري المقلي

- يغسل الجمبري ويوضع في وعاء.

- يزال العرق الخلفي من ظهر الجمبري.

- يضاف إليه الخل والليمون والكمون والثوم والبصل البودر والبابريكا ويقلب جيدًا.  

- يوضع الجمبري بالتتبيلة في الثلاجة لمدة ساعتين.

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- بعد خروجه من الثلاجة، يوضع البيض والملح والفلفل على الجمبري ويقلب الخليط.

-يوضع الدقيق والنشا والبكينج بودر ويخلط جيدا.  

- يوضع الجمبري في خلطة الدقيق، ويجب التأكد من تغطية الجمبري من جميع الجهات بخلطة الدقيق.

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- يوضع الجمبري في صينية ثم يدخل الفريزر لمدة 15 دقيقة.

- في مقلاة بها زيت غزير على النار، يقلى الجمبري حتى يصبح لونه ذهبيًا.

- يقدم الجمبري ساخنًا ويزين الوجه بالبقدونس.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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