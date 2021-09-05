تعرف على أرباح اليوتيوبر أحمد حسن في الحساب الذي استخدمه لـ «التحرش بـ سما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد اليوتيوبر أحمد حسن، إلى دائرة الاتهامات مُجددًا، بعدما أثبتت التحريات أنه استخدم الحساب الشخصي له، الذي تحرش من خلاله بـ «سما محمد طلبة» ضحيته، والتي أشارت خلال التحقيقات إنه كان يراسلها عن طريق تطبيقي «الواتس أب»، والـ «الانستجرام».

ومن جانبه، أكد الضابط مُجري التحريات حول الواقعة، وهو من وحدة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بمديرية أمن القاهرة، أن أحمد حسن هو نفسه مُستخدم الحساب، وفقًا لما توصل له باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة.

أرباح اليوتيوبر أحمد حسن في الحساب الذي استخدمه لـ «التحرش بـ سما»

ووفقًا لما توصلت له التحريات، فإن المتهم استخدم حسابه الشخصي، وليس الحساب التجاري الذي يحمل اسمه رفقة اسم زوجته.

حساب أحمد حسن المستخدم، لا يحتوي سوى على صوره الشخصية، بدون زوجته أو ابنته، أو حتى صور من أعماله، كما يتابعه عليه أكثر من 3 ملايين متابع.

وبالبحث عن أرباح حساب اليوتيوبر الشهير، فإنه وفقًا لموقع «influencermarketinghub» لحساب أرباح «الإنستجرام» فإن أحمد حسن تصل أرباح المنشور لديه لأكثر من 10331.25 دولار، أي ما يعادل 162243.29 جنيه مصري للمنشور الواحد فقط.

قصة تحرش اليوتيوبر أحمد حسن

وتعود قصة تحرش اليوتيوبر بالفتاة، لـ يوليو الماضي، بعدما تواصلت المجني عليها مع المشكو في حقه، اليوتيوبر أحمد حسن، منتصف يوليو الماضي، بعد إعلانه عن حاجته لفتيات لبطولة فيلم قصير، وبدأت تراسله، إلا أنه طلب منها علاقة آثمة وفقًا لاتهاماتها، وتقدمت الضحية ببلاغ ضده، بواسطة المحام أشرف فرحات، مؤسس حملة تطهير المجتمع، حيث أُحيل البلاغ للنيابة العامة التي باشرت التحقيق فيه.