زوجة الرئيس الأمريكي تستأنف إعطاء الدروس الجامعية الأسبوع المقبل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس السبت، أن السيدة الأمريكية الأولى، جيل بايدن، الحاصلة على الدكتوراه في مجال التعليم، ستستأنف الأسبوع المقبل، عملها في إعطاء الدروس الجامعية لكن بشكل حضوري هذه المرة.

وتعد جيل بايدن، أول سيدة أمريكية أولى تجمع بين دورها في «البيت الأبيض» ووظيفة خارج الرئاسة.

من جانبها، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إلى أن جيل بايدن ستقوم بالتدريس شخصيا بعد عام من إعطاء الدروس عن بعد بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

«واشنطن بوست»: بايدن ستدرس أصول الكتابة الأكاديمية في جامعة «كوميونيتي كولدج»

وأضافت «واشنطن بوست»، أن جيل بايدن، ستدرس أصول الكتابة الأكاديمية في جامعة «كوميونيتي كولدج» في فيرجينيا خارج واشنطن ولمدة 13 أسبوعا.

وأوضح متحدث باسم السيدة الأولى في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «بإمكاني التأكيد أنها ستبدأ بتدريس فصل جديد الأسبوع المقبل».

وبدأت بايدن، التدريس عندما كان زوجها نائبا للرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

وأمضت جيل بايدن، عقودا من حياتها وهي تعمل كمدرسة، وكانت السيدة الأمريكية الأولى، حصلت على شهادة جامعية وشهادتي ماجستير، كما حصلت على دكتوراه في التعليم في عام 2007.

وقبل انتقال «جيل» إلى واشنطن، درست السيدة الأولى في جامعة مجتمعية في ولاية ديلاوير الأمريكية، وفي مدرسة ثانوية عامة، وفي مشفى أمراض عقلية للمراهقين، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وولدت جيل جاكبز في يونيو 1951 في ولاية نيو جيرسي الأمريكية الواقعة في المنطقة الشمالية الشرقية للبلاد.

و«جيل»، هي الابنة الأكبر من ضمن 5 شقيقات، ونشأت في ضاحية ويلو جروف في فيلاديلفيا، وكان قد سبق لها الزواج من زميلها السابق لاعب كرة القدم بيل ستيفينسون.

وتعرفت «جيل» في عام 1975 على زوجها جو بايدن عن طريق أخيها، وكان هو في ذلك الوقت سناتورا في حين كانت هي لا تزال في الجامعة، وتزوجا في مدينة نيويورك عام 1977، ورزقا بابنتهما آشلي في عام 1981.