بـ 8.3 مليون دولار.. لوحة بانكسي الشهيرة التي مزقت نفسها تباع مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تم عرض لوحة "الحب في سلة قمامة" الشهيرة لبانكسي للبيع بالمزاد العلني، مرة أخرى، بعد أن اشتراها أحدهم في 2018.

ووفقا لما نقل موقع "نيويورك بوست"، فإنه من المتوقع أن يتم بيع اللوحة هذه المرة مقابل 8.3 مليون دولار، أي ستة أضعاف سعرها السابق والذي بلغ 1.37 مليون دولار، وفقا لموقع البيان الاماراتي.

وكانت دار "سوذبيز" للمزادات قد أقامت مزادا علنيا على اللوحة في 2018، وفوجئ الحضور عندما مزقت اللوحة نفسها لحظة بيعها لأحد المشترين.

وقالت دار المزادات الشهيرة إن اللوحة التي تعد أحد أشهر أعمال بانكسي خرجت عن إطارها مرورا بآلة لتمزيق الورق مخبأة داخل الإطار، في الوقت الذي هوت فيه المطرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل 1.37 مليون دولار.

ونشر بانكسي آنذاك صورة أخرى على إنستغرام لجمهور مصدوم أثناء مشاهدة اللوحة وهي تتمزق إلى منتصفها تقريبا وكتب تعليقا يقول "ها هي تضيع، تضيع، ضاعت".

وقالت "سوذبيز" إن هذه "بالتأكيد" أول مرة يمزق فيها عمل فني نفسه عقب بيعه في المزاد.

ولم تعقب دار المزادات على مكان ما تبقى من اللوحة أو كيف اختلفت قيمتها في ضوء تدميرها الذاتي.

ويشتهر بانكسي، الذي يطلق على نفسه هذا الاسم ولا تعرف هويته الحقيقية، برسوم جدارية ساخرة في الهواء الطلق لها موضوعات سياسية.

وأصبحت أعمال بانكسي قيمة جدا بعدما كان يوما فنان غرافيتي مغمورا من مدينة بريستول بإنجلترا.