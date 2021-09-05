مفيد للقلب ويمنع تصلب الشرايين.. ما لا تعرفه عن فوائد الجوز

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتميز الجوز بأنه من المكسرات التي تحتوي على الدهون المفيدة وأحماض أوميجا 3، وهو ما يعود على الجسم بفوائد كثيرة ومتعددة غير أنه يتميز بطعمه اللذيذ، ويرغب الكثيرون في تناوله، وهو ما يساعدهم في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

وبحسب جراسة أجراها باحثون من مستشفى كلينيك دي برشلونة، لمدة عامين على 628 متطوعا من الأصحاء، وتتراوح أعمارهم بين 63 إلى 79 عامًا، أفادوا أن إضافة نصف كوب من الجوز إلى النظام الغذائي اليومي يعمل على تقليل مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5٪، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقًا لما ذكرته «ديلي ميل» البريطانية.

وذكر الباحثون أن الذين يتناولون الجوز يوميًا شهدوا انخفاضاً لمستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة LDL، التي يرتبط ارتفاعها بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وفي التقرير التالي، عدد من الفوائد التي كشف عنها الباحثون في دراستهم عن تناول الجوز:

تقليل تصلب الشرايين

وذكر الباحثون أن المشاركين في المجموعة، التي تناولت نصف كوب من الجوز يوميًا، انخفضت مستويات LDL لديهم، بعد 24 شهرا هي مدة الدراسة، بمتوسط 4.3 ملجم/ديسيلتر، وفي الوقت نفسه، انخفض الكوليسترول الكلي بمتوسط 8.5 مجم/ ديسيلتر.

خفض خطر الإصابة بأمراض القلب

وكشفت الدراسة أيضًا أن استهلاك الجوز المعتاد يرتبط بانخفاض بنسبة 4.3% في العدد الإجمالي لجزيئات LDL وجزيئات LDL الصغيرة بنسبة 6.1%، ويرتبط كلا المتغيرين المعروفين بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوصل الباحثون إلى أن البروتين الدهني متوسط الكثافة، أو كوليسترول «IDL»، وهو مقدمة لـ LDL، انخفض أيضاً في المجموعة التي تناولت الجوز يومياً، مع ملاحظة أن تغيرات الكوليسترول الضار في نفس المجموعة تختلف حسب الجنس.

فيما لم يتم التوصل للأسباب بعد، فقد بلغ متوسط الانخفاض عند الرجال 7.9%، بينما كان 2.6% لدى النساء.