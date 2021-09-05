طليقة تامر عاشور باكية: طاقة الأعذار والعيش والملح خلصت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهرت سمر آبو شقة، طليقة المطرب تامر عاشور عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، من خلال فيديو على تطبيق «الاستوري»، وهي تبكي.

وقالت طليقة عاشور خلال الفيديو «عايزه اقولكوا من ضمن القرارات اللي اتخذتها، مش هعيش حاجة مش عايزاها، مش هبقي قوية وأنا مش قوية، مش ها قول حاجات وأنا صامتة».

وأضافت «الأهم أي حاجة وحشة اتعرضلها، وعشتها ولسه بعضها، هطلع واتكلم فيها وطاقة الأعذار والمسامحة والعيش والملح خلصت».

تامر عاشور يحقق نسب مشاهدة بأغنية «بقول عادي»

وطرح تامر عاشور مؤخرا أغنية «بقول عادى»، من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان سامح جلال، وتوزيع وفواصل موسيقية فهد، ومهندس صوت محمد إسماعيل، مكس وماستر محمد صقر، جيتار شريف فهمي، بيس جيتار أحمد رجب، بيركش إيهاب فاروق، صولو كوله محمد عاطف

وتقول كلمات الأغنية

(بقول عادي

أنا المرة دي مش فارق معايا رجوع

أنا كويس ولا ببكي ولا موجوع

وموضوع الرجوع مقفول مالوش لازمةبقول عادي

لكن بصراحة أنا بكدب ومش مرتاح

فراقك عدى على قلبي كأنه سلاح

قتلني ببطء وغيابك طلع أزمةومهما ببان

کویس أو طبيعي وبعده ريحني

مجرد سيرته ما بتيجي قصادي الشوق بيفضحني

وباخد بعضي وأمشي وأبص بلاقيني

مشيت في طريق بقولك فيه بتوحشنيغيابك طال وبتقطع

وعمري في مرة ما ببین

وأقول ناسي وأبان قاسي وأنا حنین

طريق ومشيته من غيرك ما كملتوش

بقيت واحد في بعدك حتي ما أعرفهوشبقول عادي

لكني لوحدي ولا عادي ولا مبسوطبقول عايش

لكن بعد في بعده بموت

وفاكره عمري ما نسيته

وده واجعني

ومهما ببان

کويس أو طبيعي و بعده ريحني

مجرد سيرته ما بتيجي قصادي الشوق بيفضحني

وباخد بعضي وأمشي وأبص بلاقيني

مشيت في طريق بقولك فيه بتوحشني)