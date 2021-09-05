شكابالا: مراتي مصرية كندية وملهاش في الكورة ومكنتش تعرف أنا مين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، أن الفريق تغلب على مصاعب كثيرة قبل أن يظفر بلقب الدوري العام لأول مرة منذ عام 2015، موضحًا: «كنا نلعب في آخر 7 مباريات، وأحد عمالنا اكتشف إن فيه واحد بيعمل عمل على أوضتنا وبيقرا.. بس كسبنا الماتش، وعيب نقول نادي إيه، عشان نادي الزمالك مبيعملش كده، رغم أنه حصلت مشكلة في غرفة الملابس، وحتى الآن اللعيبة مش تعرف عشان كان لازم اللاعبين يركزوا في الماتش».

مراتي ملهاش في الكورة

وتطرق شيكابالا، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى قصة اللقاء الأول مع زوجته، قائلًا: «مراتي ملهاش في الكرة، وهي مصرية كندية، ومش مصدقة اللي بيحصل، ولما بتبقى خارجة مع آدم مش بتصدق اللي بيحصل».

مراتي كانت بتيجي مصر كل 7 سنين مرة

وأضاف: «كانت بتيجي مصر كل 7 سنين مرة، وكانت جاية فرح واحدة صحبتها، ولما كانوا بيقولوا مين هيجيبها من المطار، قلت لهم هاتوا صورتها عشان أشوف إذا كنت هجيبها من المطار، ولما شفت الصورة قلت لهم هجيبها وهتجوزها، ومكنتش تعرف أنا مين».

وتابع: «مقلتلهاش حاجة لما كنا مع بعض في العربية، وبعدها اتجمعنا وبقينا نشرب حاجة، والناس اتجعموا حواليّا وعرفت أنا مين وقلت لها في الأسبوع اللي هي قاعدة فيه أنا عاوز أتجوزك».

وأردف: «خلتها تروح أسوان الأول تقعد مع إخواتي وتشوف القصة فيها وكانت لازم تاخد موافقة العائلة».