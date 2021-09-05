الامارات | من مزاد ألماني.. إيطاليا تستعيد عملة ذهبية مسروقة

شكرا لقرائتكم خبر عن من مزاد ألماني.. إيطاليا تستعيد عملة ذهبية مسروقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعيدت عملة ذهبية كانت مسروقة من متحف بمدينة بارما الإيطالية، أول من أمس، مرة أخرى إلى إيطاليا، بعد أن كانت في مزاد بمدينة هانوفر الألمانية. ويعود تاريخ العملة الرومانية الذهبية إلى زمن الإمبراطور ماكسيموس الذي كان يحكم في نهاية القرن الرابع للميلاد (نحو 385 ميلادي). وتُعد القطعة النقدية واحدة من بين 600 قطعة نقدية يونانية ورومانية سرقت قبل 12 عاماً من إيطاليا، وفقاً لمكتب ولاية سكسونيا السفلى للحفاظ على الآثار. واكتشفت العملة الذهبية قبل وقت قصير في مزاد أقيم بدار المزادات في ولاية ساكسونيا السفلى.

واستدعى مكتب المدعي العام الإيطالي مكتب الآثار الحكومي الذي كان مسؤولاً أيضاً عن حماية الممتلكات الثقافية منذ 2017، وبالتالي السيطرة على تجارة القطع الفنية. وحدد الخبراء هوية القطعة الثمينة قبل طرحها في المزاد.

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