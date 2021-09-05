الامارات | منكرو «كورونا» يقتحمون تلفزيون سلوفينيا

شكرا لقرائتكم خبر عن منكرو «كورونا» يقتحمون تلفزيون سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتحمت مجموعة من منكري وجود فيروس كورونا والنشطاء المعارضين للتطعيم، المبنى الذي يضم التلفزيون الرسمي في سلوفينيا (آر تي في إس) أول من أمس، وطالبوا ببث آرائهم.

وأفادت وكالة الأنباء السلوفينية (إس تي إيه) أمس، بأن الشرطة أنهت حالة الاضطراب سريعاً، وألقت القبض على 20 شخصاً تمكنوا من اقتحام الاستوديو الإخباري للمحطة.

وقالت مانيكا يانيزيتش أمبروزيتش، وهي محررة البرنامج الإخباري في المحطة: «هذا هجوم غير مقبول على الإعلام والصحافة والديمقراطية».

وأشارت رابطة الصحافيين السلوفينية (دي إن إس) إلى أن الواقعة ليست سوى شيء قليل من كثير في «حملة كراهية» ضد الإعلام، أججتها حكومة رئيس الوزراء المحافظ يانيز يانسا.

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