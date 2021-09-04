بعد شائعة رجوعها للهضبة.. دينا الشربيني تغني: «باي باي حبيبي» بصحبة روبي (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو جديد من أحدث حفلاتها بحضور عدد كبير من الجماهير، ظهرت خلاله الفنانة دينا الشربيني، وهي تشاركها الغناء والرقص، على أحدث أعمالها: «قلبي بلاستيك».

وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني، خلال غنائها أشهر كوبليهات الأغنية: «باي باي حبيبي باي باي مش معايا في الجاي» وسط تصفيق كبير من الجمهور.

وتألقت الفنانة روبي بإطلالة باللون الأسود، مكشوفة عند البطن، تميزت بكونها «أوف شولدر»، كما تألقت الأخيرة بفستان فوشيا لامع مكشوف، مع الشعر الكيرلي المعتاد.

شائعة عودة الهضبة ودينا الشربيني

وكانت الآونة الماضية، شهدت انتشار العديد من الشائعات حول عودة الفنانة دينا الشربيني، والهضبة عمرو دياب، وذلك عقب العديد من المواقف التي كان آخرها تداول صورة جمعتهما معا، فظن البعض أنها حديثة، واعتبروها إشارة إلى عودة الثنائي مجددَا، إلا أن الحقيقة أن الصورة تعود إلى استخدام تطبيق «yela»، للترويج لانطلاقه من المملكة العربية السعودية، خلال الأيام الماضية، من خلال نشر صورة تجمع كل الفنانين المصريين المشاركين في التطبيق.